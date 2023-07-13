أرقام غير مسبوقة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر (فيديو)

كشف المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، الخميس، عن تسجيل أرقام غير مسبوقة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر.

وصرّح عجال للتلفزيون الجزائري قائلًا: “الجزائر تسجل لأول مرة ذروة جديدة في إستهلاك الكهرباء بلغت أكثر من 18 ألف ميغاواط”.

وأضاف المدير العام لسونلغاز: “أترأس شخصيا خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل المديريات التابعة للمجمع عبر مختلف الولايات”.

وتابع المسؤول نفسه: “نعيش وضعية استثنائية تمر بها البلاد حيث سجلنا أرقام قياسية في طلب استهلاك الكهرباء لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال”.

وواصل مدير سونلغاز: “مرحلة صعبة جدا ولم نتعود على ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل من قبل من قبل في الجزائر”.