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الجزائر

أرقام غير مسبوقة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
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أرقام غير مسبوقة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر (فيديو)
سونلغاز

كشف المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، الخميس، عن تسجيل أرقام غير مسبوقة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر.

وصرّح عجال للتلفزيون الجزائري قائلًا: “الجزائر تسجل لأول مرة ذروة جديدة في إستهلاك الكهرباء بلغت أكثر من 18 ألف ميغاواط”.

وأضاف المدير العام لسونلغاز: “أترأس شخصيا خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل المديريات التابعة للمجمع عبر مختلف الولايات”.

وتابع المسؤول نفسه: “نعيش وضعية استثنائية تمر بها البلاد حيث سجلنا أرقام قياسية في طلب استهلاك الكهرباء لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال”.

وواصل مدير سونلغاز: “مرحلة صعبة جدا ولم نتعود على ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل من قبل من قبل في الجزائر”.

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