أرقام لاعبي المنتخب المحلّي.. جحنيط على طريقة بن ناصر

أُميط اللّثام عن أرقام لاعبي المنتخب المحلّي الجزائري، في بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية 2023.

وتنطلق منافسة “الشان” بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي مساء الجمعة المقبلة، وتستمرّ إلى غاية الـ 4 من فيفري المقبل.

وجلب الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى هذه البطولة القارّية 28 لاعبا محلّيا.

ويُعتبر مدافع نادي مولودية الجزائر أيوب عبدلاوي أكثر المشاركين مع “الخضر” (فئة الأكابر)، بِرصيد 9 مقابلات دولية، آخرها ضد جيبوتي في نوفمبر 2021 بِرسم تصفيات كأس العالم 2022. وقد يكون ذلك سبب منحه شارة قائد المنتخب المحلّي.

ولا عجب في منح زميله فتح الله الطاهر القميص رقم “10”، الذي ما زال يحمل شيئا من الهيبة لدى الجمهور الجزائري الذوّاق للعبة الأكثر شعبية في العالم. ثم أن الوهراني ولاعب “العميد” يحمل في جعبته شيئا (وليس كلّ) من مواهب الأسطورة الأخضر بلومي.

بينما يُثير أكرم جحنيط الاستغراب لِحمله القميص رقم “4”، وهو الذي ينشط في مركز متوسّط ميدان. ربّما تأثّرا بِمواطنه إسماعيل بن ناصر، الذي يشغل المنصب ذاته ويحمل الرّقم نفسه في نادي ميلان آسي الإيطالي.

والحقّ يُقال إنه منذ عقد التسعينيات، حدثت هناك أشبه بـ “ثورة رقمية” (نقصد الأرقام وليس التكنولوجيا)، ففقدت المراكز مفاهيمها التقليدية. فمثلا متوسّط الميدان الدّفاعي الشهير ديميتريو ألبيرتيني كان يُفترض أن يمنحه المدرب الرّاحل تشيزاري مالديني رقم “6”، في حين ارتدى القميص رقم”9″ (القنّاص) لِمنتخب إيطاليا في مونديال فرنسا 1998! وفي التظاهرة ذاتها، ارتدى المهاجم نوانكو كانو القميص رقم “4” لِمنتخب نيجيريا! أمّا لاعب الخطّ الأمامي تييري هنري وفي البطولة نفسها، فقد ارتدى القميص رقم “12” لِمنتخب فرنسا، وقد فسّر هذا “التناقض”، بِكونه اقتدى بِنجمه المُفضّل المهاجم الهولندي ماركو فان باستن، الذي حمل أيضا رقم”12” في بطولة أمم أوروبا نسخة ألمانيا 1988، وساهم بِقوّة في إحراز منتخب بلاده اللّقب القارّي، وأيضا جائزة هدّاف البطولة بِرصيد خمسة توقيعات.