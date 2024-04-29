أرقام مشجعة في مجال تربية المائيات

كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات، أحمد بداني، اليوم الاثنين، عن إحصاء أكثر من 22000 فلاح ممارس لنشاط تربية المائيات في الجزائر، وذلك من خلال استزراع أكثر من 16000حوض وأكثر من 57 صياد يمارسون نشاط الصيد القاري على مستوى 70 سد مستزرع بالسمك وكذا المسطحات المائية الموزعة عبر التراب الوطني.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى الوطني حول الاستثمار في تربية المائيات الموسوم بشعار” الاستثمار في تربية المائيات، رهانات وتحديات”، والمنظم بالقطب الجامعي “الجيلالي اليابس”، ف يولاية سيدي بلعباس، أكد على احصاء ما يفوق 55 مشروع منتج منها 03 مشاريع جديدة دخلت في الإنتاج هذه السنة إضافة الى 49 مشروع في طور الإنجاز.

وقال الوزير بداني، بأن نشاط تربية المائيات، سمح برفع الانتاج الوطني إلى أكثر من 2700 طن من مختلف أنواع أسماك المياه العذبة، والتي يتم تسويقها من خلال شبكات توزيع المنتجات الصيدية، أو من خلال نقاط البيع الخاصة بالغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

للإشارة يعرف مجال تربية المائيات في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرة من قبل الحكومة، وذلك بناء على توصيات الرئيس تبون، الذي شدّد في اكثر من مرة خلال اجتماع مجلس الوزراء على رفع الانتاج الوطني من الثروة السمكية وتعزيز الاستثمار في تربي المائيات.