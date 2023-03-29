أرقام مميزة لبن رحمة مع وستهام تحرج ديفيد مويز

انقسام بخصوص مستقبل نجم "الخضر" مع النادي اللندني

عادت وسائل الإعلام الإنجليزية لتدعم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام قبل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، والمواجهة المرتقبة لـ”الهامرز” الأحد المقبل أمام نادي سوتهامبتون في الجولة الـ29، في طريق الصراع على تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “الشامبيونشيب”، حيث يحتل زملاء نجم “الخضر” المركز ما قبل الأخير برصيد 24 نقطة فقط، وطالب الكثير من المتابعين بضرورة إعطاء المدرب ديفيد مويز أدوارا أكبر لبن رحمة إن أراد تفادي الهبوط.

وكانت وسائل الإعلام الإنجليزية تصف العلاقة بين سعيد بن رحمة وديفيد مويز بالمعقدة، مشيرة إلى أن الدولي الجزائري دائما ما يقسم موقفي جماهير النادي والمدرب مويز، الذي يجد صعوبة في مدح بن رحمة، في وقت يحظى فيه الأخير بدعم قوي من أنصار وستهام، وفشل صانع الألعاب الجزائري في إثبات نفسه كلاعب أساسي تحت قيادة مويز، واستغرب العديد من المتابعين هذه الوضعية مع تواجد وستهام تحت طائلة الهبوط مقابل ظهور بن رحمة فبشكل لائق لا يمكن إنكاره، وأكد موقع “هامرز نيوز” المختص في متابعة أخبار النادي اللندني بهذا الخصوص: “لا يزال بن رحمة في كثير من الأحيان أول لاعب يستبدله مويز، كما كان الحال عندما خسر وستهام 4-0 أمام برايتون، مما دفع مشجعي الهامرز إلى ترديد اسمه في رسالة واضحة إلى المدير الفني الأسكتلندي”، وأضاف: “كان بن رحمة في قائمة الهدافين خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل من ركلة جزاء في تعادل وستهام 1-1 مع أستون فيلا”، وأردف: “تثبت الإحصائيات بوضوح أن وستهام يشكل تهديداً أكبر مع مشاركة بن رحمة، لكن الأخير لا يحصل على وقت كافٍ للعب حسب الأنصار”.

ولجأ الموقع الإنجليزي إلى الأرقام والإحصائيات لإبراز أدوار بن رحمة المحورية مع “الهامرز”، وقال بهذا الشأن: “تظهر الإحصائيات أن بن رحمة صنع 34 فرصة من اللعب المفتوح هذا الموسم (الإحصائية لا تشمل الكرات الثابتة)، أي بمعدل 2.14 فرصة في المباراة الواحدة، وهي أعلى نسبة لأي لاعب خارج الأندية الستة الكبار في البريميرليغ”، وأوضح: “الجناح الجزائري لعب 1430 دقيقة فقط في الدوري الممتاز هذا الموسم، وهذا يعادل 15 مباراة فقط من أصل 26 مباراة لعبها وستهام”، وأردف: “نظرًا لمشاكل الفريق في الشق الهجومي، فهذه إحصائية مدمرة (مشاركات بن رحمة)..”، قبل أن يؤكد: “لم يظهر بن رحمة فعليًا في 11 مباراة من مباريات وستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، نعم قد يشعر بالإحباط أحيانًا بسبب منتجه النهائي، لكن البدائل لا تعمل بشكل أفضل منه”، وعليه يتساءل أنصار النادي كيف سيكزن عليه الحال لو كان نجم نادي نيس الفرنسي السابق يشارك بانتظام، ورد ذات المصدر على هذا التساؤل بالقول: “يبدو من الواضح أن وستهام لديه فرصة أكبر في صناعة الأهداف وتسجيلها مع بن رحمة، لا سيما بالنظر إلى عدم وجود بدائل في المستوى لدى النادي..إنه لاعب يمكنه أحيانًا صناعة فرص للتسجيل من لا شيء تقريبا”.

يجدر الذكر، بأن العديد من المصادر الإعلامية الانجليزية تحدثت عن إمكانية رحيل بن رحمة عن وستهام الصيف المقبل بغض النظر عن هبوط أو بقاء الفريق في “البريميرليغ”، خاصة في حال بقاء ديفيد مويز، وهو الذي تواجد على رادار العديد من الأندية الانجليزية والأوروبية في الفترة الماضية، وفي مقدمتها نادي ميلان الإيطالي أبرز المهتمين بخدماته.