أرملة القذافي تطعن في قرار محكمة مالطية لإعادة الأموال إلى ليبيا

طعنت أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في قرار أصدرته محكمة مالطية يقضي بإعادة بنك فاليتا 95 مليون يورو إلى ليبيا أودعها معتصم، نجل القذافي الراحل.

ودفعت صفية فركش محمد ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا تفتقر إلى الاختصاص ولا يمكنها الفصل في القضية بشأن الأموال.

وكان الحكم في هذه القضية قد صدر في نهاية جوان بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي وقتله.

يذكر أنه تم العثور على معتصم، الذي قُتل هو الآخر، بحوزته العديد من بطاقات ائتمان بنك “أوف فاليتا” بصفته مالكًا لشركة مسجلة في مالطا.

وقدم الاستئناف نيابة عن ورثة القذافي من قبل المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو، ولم يتم تحديد موعد لجلسة استماع بعد، وفق وكالة “رويترز” .

وأيدت المحكمة الأصلية حجج المدعي العام الليبي بأنه وفقًا للقانون الليبي، كضابط في الجيش، مُنع معتصم من الاستفادة من أي مصالح تجارية، علاوة على ذلك، لم يقدم إقرارًا كاملاً بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي طعنها، قالت صفية فركش، إن القوانين الليبية التي تم الاستشهاد بها في القضية كانت جنائية، بينما لم يتم رفع قضية جنائية ضد معتصم القذافي أو ورثته.

علاوة على ذلك، طُلب من المحاكم المالطية منح ليبيا سبيل انتصاف بموجب قانون عقوبات أجنبي، بينما من حيث المبدأ لا يمكن لمحكمة

محلية تطبيق قانون العقوبات لدولة أجنبية لمنح مثل هذا الانتصاف.