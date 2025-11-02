أرملة تشارلي كيرك تشعل الجدل بعلاقتها مع نائب ترامب.. ما القصة؟ 

أشعلت إريكا كيرك، أرملة الناشط اليميني تشارلي كيرك، جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعلاقتها الغامضة مع جي دي فانس نائب الرئيس دونالد ترامب.

وأشادت أرملة كيرك بفانس الذي يعده ترامب مرشحاً محتملاً لانتخابات 2028 الرئاسية بقولها: “لن يحل أحد محل زوجي أبدًا، لكنني أرى بعض أوجه التشابه بينهما”، ما حرك العديد من علامات الاستفهام.

وخلال حضورها فعالية من تنظيم جمعية “تيرنينغ بوينت يو.إس.إيه” في ولاية أريزونا، قامت إريكا بمعانقة فانس بطريقة لافتة جعلتها تتعرض لانتقادات حادة، لاسيما وأن الأخير متزوجا.

وربط البعض بين هذا “العناق العاطفي” حسب وصفهم، وتصريح فانس الأخير بشأن زوجته ذات الأصول الهندية، والتي قال بأنه لم يفلح بإقناعها في اعتناق المسيحية، علما أن عائلتها هندوسية.

ودفع انتشار صور العناق بعدد من وسائل الإعلام المحافظة والليبرالية على حدّ سواء إلى تناول الموضوع، كلٌّ من زاويته. فقد رأت بعض المنصات أن المشهد يعكس تقارباً إنسانياً بين شخصيتين تمرّان بمرحلة حساسة سياسيًا، بينما ذهب آخرون إلى اعتباره رسالة رمزية قد تؤثر على موقع فانس داخل القاعدة المسيحية المحافظة التي تُعد الأكثر تشدداً في مسائل التقاليد الأسرية.

في المقابل، اعتبر محللون أن ظهور إريكا كيرك بشكل متكرر إلى جانب فانس ليس صدفة، بل يدخل ضمن محاولة لإعادة صياغة صورتها العامة منذ حادثة مقتل زوجها، وتثبيت مكانتها داخل تنظيم “تيرنينغ بوينت يو.إس.إيه” الذي تولت لاحقاً أحد أدوار القيادة فيه.

يأتي هذا الجدل في لحظة حساسة بالنسبة لفانس، الذي يُنظر إليه داخل الحزب الجمهوري باعتباره الوريث السياسي الأبرز للرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2028.

فانس، الذي يمثل الجيل الجديد من الشعبويين المحافظين، نجح في ترسيخ حضوره داخل القاعدة اليمينية بفضل خطاب يجمع بين القومية الاقتصادية والتشدد القيمي، ما جعله خيارًا طبيعيًا لاستمرار المشروع الترامبي بعد انتهاء ولاية ترامب. ولهذا، فإن أي تشويش على صورته الشخصية قد ينعكس مباشرة على موقعه داخل الحزب ومساره المستقبلي.

وبالرغم من أن الحادثة – من حيث ظاهرها – تبدو بسيطة ولا تتجاوز لحظة عاطفية في فعالية عامة، إلا أن خصوم فانس داخل الحزب وخارجه سارعوا إلى استغلالها لإعادة فتح النقاش حول مصداقيته. فمن جهة، يقدّم فانس نفسه كمدافع شرس عن “القيم الأسرية” والمحافظة الأخلاقية، وهو ما يجعل أي مشهد يحمل طابعًا حميميًا أو تأويلاً عاطفيًا مدخلاً للطعن في اتساق خطابه مع سلوكه العام.

كما يُتوقع أن يستخدم المنافسون الجمهوريون هذه الواقعة لتقويض تأثيره داخل الجناح الإنجيلي، الذي يُعد أحد أهم الخزانات الانتخابية داخل اليمين الأمريكي وأكثرها حساسية تجاه القضايا الأخلاقية. فخصوم فانس يرون أن مجرد فتح الباب أمام التأويلات حول حياته الشخصية قد يؤدي إلى تآكل الثقة التي تتمتع بها شخصيته لدى هذه القاعدة الصارمة، لاسيما أن صورته السياسية تعتمد بدرجة كبيرة على الاستقامة العائلية والانضباط الديني.

وتشير قراءات إعلامية إلى أن استمرار تداول صور العناق قد يؤثر على قدرة فانس على الحفاظ على صورة الرجل المحافظ الصارم، وهي الصورة التي شكلت أساس صعوده السريع داخل المشهد الجمهوري.

كما يخشى بعض الجمهوريين أن يؤدي تضخم الجدل إلى قطع الطريق أمام فانس في مسار التحضير المبكر للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع إحاطة ترامب نفسه بسلسلة من الأزمات القضائية والسياسية التي تجعل من صورة “النائب النظيف” مسألة ضرورية لاستقرار الحملة.

ويوم 10 سبتمبر الماضي أنهت رصاصة في الرقبة حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، المعروف بدعمه للصهاينة، حيث سقط مضرجا بدمائه وسط صدمة الحاضرين، أثناء إلقائه خطابا بجامعة يوتا، غربي البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل الإعلام الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط كيرك أرضا بعدما أصابته رصاصة على مستوى الرقبة، ثم حمله على وجه السرعة إلى مركبة لنقله إلى المستشفى بعد استهدافه بطلق ناري على مسافة قريبة.