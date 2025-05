أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول ويقترب من ترسيم انتقاله إلى ريال مدريد

أعلن الظهير الأيمن، ألكسندر أرنولد، رحيله عن ليفربول هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع النادي.

وقال أرنولد: ” بعد 20 عامًا في نادي ليفربول، حان الوقت لأؤكد أنني سأرحل في نهاية هذا الموسم”.

وأضاف: “هذا هو أصعب قرار اتخذته في حياتي”.

وأكدت تقارير إعلامية أن انتقال أرنولد إلى ريال مدريد أصبح الآن أمرا مؤكدا، وأن التوقيع الرسمي سيكون في الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق كتب خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو: “يجري حاليًا إعداد وثائق انضمام ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد بعقد مدته خمس سنوات، وقد تم الاتفاق شفهيًا”.

