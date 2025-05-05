أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول ويقترب من ترسيم انتقاله إلى ريال مدريد

أعلن الظهير الأيمن، ألكسندر أرنولد، رحيله عن ليفربول هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع النادي.

وقال أرنولد: ” بعد 20 عامًا في نادي ليفربول، حان الوقت لأؤكد أنني سأرحل في نهاية هذا الموسم”.

وأضاف: “هذا هو أصعب قرار اتخذته في حياتي”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — رسميًا : انتهت القصة؛ انتهت الحكاية بشكل نهائي اليوم! ترينت يغادر! الكسندر ارنولد يعلن مغادرته ليفربول بشكل رسمي 😱♥️

pic.twitter.com/u6Gl6xZk03 — عمرو (@bt3) May 5, 2025

وأكدت تقارير إعلامية أن انتقال أرنولد إلى ريال مدريد أصبح الآن أمرا مؤكدا، وأن التوقيع الرسمي سيكون في الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق كتب خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو: “يجري حاليًا إعداد وثائق انضمام ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد بعقد مدته خمس سنوات، وقد تم الاتفاق شفهيًا”.