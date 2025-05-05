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رياضة

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول ويقترب من ترسيم انتقاله إلى ريال مدريد

عمر سلامي
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أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول ويقترب من ترسيم انتقاله إلى ريال مدريد
أرشيف
ألكسندر أرنولد

أعلن الظهير الأيمن، ألكسندر أرنولد، رحيله عن ليفربول هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع النادي.

وقال أرنولد: ” بعد 20 عامًا في نادي ليفربول، حان الوقت لأؤكد أنني سأرحل في نهاية هذا الموسم”.

وأضاف: “هذا هو أصعب قرار اتخذته في حياتي”.

وأكدت تقارير إعلامية أن انتقال أرنولد إلى ريال مدريد أصبح الآن أمرا مؤكدا، وأن التوقيع الرسمي سيكون في الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق كتب خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو: “يجري حاليًا إعداد وثائق انضمام ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد بعقد مدته خمس سنوات، وقد تم الاتفاق شفهيًا”.

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