“أريدُو” تطلق الطبعة السادسة عشر لمسابقة “نجمة الإعلام”

تحت موضوع الرقمنة في الجزائر

أطلقت “أريدُو”، الثلاثاء، الطبعة السادسة عشر لمسابقتها “نجمة الإعلام”، معلنة عن افتتاح الترشيحات ابتداء من يوم الأربعاء 26 أفريل الجاري إلى غاية يوم الثلاثاء 27 جوان المقبل، وذلك في فئات الصحافة المكتوبة، الإعلام الإلكتروني، البرامج الإذاعية والبرامج التلفزيونية.

وحسب بيان صحفي لـ “اريدُ”، فان هذه الطبعة الجديدة للمسابقة، ستسلط الضوء على جوانب الرقمنة، وهو موضوع الساعة يفرض نفسه كخطوة أساسية وحتمية للمؤسسات والإدارات، ويتطابق تماما مع إستراتيجية “أريد” ومع النظام الرقمي في الجزائر، وبإمكان الصحفيين إعداد أعمالهم التي تتناول الموضوع الرئيسي” ꞉الرّقمنة في الجزائر: مكتسبات، رهانات وآفاق”، والذي يتطرق لاسيما إلى مواضيع أثر الرّقمنة على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر؛ أثر الرّقمنة على التطور البيئي في الجزائر؛ رقمنة الإجراءات والوثائق الإدارية في الجزائر؛ المؤسسات التكنولوجية الناشئة والرّقمنة في الجزائر؛ الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية؛ والمصادقة والتوقيع الالكتروني؛ وكذا خلق المحتوى الرقمي المحلي ووسيلة البث.

وبالمناسبة، قال المدير العام بالإنابة ﻠ “أريدٌ”، السيد روني طعمه: “ككل سنة، نجحت مسابقة “نجمة الإعلام”، من إثبات وجودها كأهم حدث صحفي مخصص للإعلاميين في الجزائر، واليوم مع إطلاق هذه النسخة السادسة عشر لمسابقة نجمة الإعلام، نؤكد عن التزامنا المستمر والمتواصل في تثمين امتياز محترفي الإعلام الجزائري من خلال التطرق في هذه الطبعة الجديدة، إلى موضوع يتكيف مع عصر الرّقمنة في الجزائر، هذا الموضوع الذي يثير الكثير من النقاشات يحتاج إلى مساهمة الصحفيين المحترفين من أجل رفع تحدي بناء نظام اقتصادي ورقمي جزائري محض”.

ولتسهيل مشاركة الصحفيين في هذه المسابقة، وضعت “اريد” طريقة ترشح مبتكرة، من خلال فتح منصة مخصصة والتي يُمكن من خلالها إيداع أعمالهم. لذلك، بإمكانهم الولوج إلى المنصة عبر الرابطين http://ore.do/media-star-participation و https://mediastar.ooredoo.dz ثم ملئ الاستمارة وتحميل الوثائق اللازمة وهي صورة شمسية، بطاقة الصحفي، والعمل الصحفي “تسجيلات صوتية والفيديو”.

وبإمكان المترشحين أيضا إرسال أعمالهم عن طريق البريد الالكتروني Rpubliques@ooredoo.dz أو إيداعهم في مختلف مقرات “اريد” المتواجدة في المقر المركزي بالجزائر العاصمة، ومنطقة الغرب بالمديرية الجهوية ﻠ “اريد” بوهران، ومنطقة الشرق بالمديرية الجهوية ﻠ “اريد” بقسنطينة.

وتُودع ملفات الترشح في أجل أقصاه يوم الثلاثاء27 جوان 2023 على الساعة الخامسة مساء.

ويشترط أن تكون الأعمال المُقدمة قد نُشرت أو بُثّت ما بين 12 سبتمبر 2022 و27 جوان 2023 وستكافئ الجوائز أفضل الأعمال في فئات الصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة؛ الإعلام الالكتروني؛ البرامج الإذاعية؛ البرامج التلفزيونية.