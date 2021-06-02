أريد الظفر بمكانة أساسية والمهمة لن تكون سهلة

هشام بوداوي:

قال هشام بوداوي، متوسط ميدان نادي نيس الفرنسي، إنه سيسعى جاهدا لاستغلال تربص جوان الحالي، من أجل إقناع المدرب جمال بلماضي، وكسب مكانة أساسية مع “الخضر”، قبل انطلاق تصفيات “المونديال”، ولو أنه اعترف بأن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل وجود العديد من اللاعبين في نفس منصبه يتمتعون بخبرة كبيرة في الميادين.

وكان بوداوي قد غاب لفترة طويلة عن المنتخب الوطني، حيث فضل المدرب بلماضي استبعاده في وقت سابق بسبب تدني مستوى اللاعب مع فريقه نيس الفرنسي، فضلا عن الإصابة التي حرمته من التواجد مع كتيبة “المحاربين” في تربص مارس الماضي.

وقال بوداوي: “أنا سعيد بتواجدي مجددا مع الفريق الوطني.. سيكون التنافس شديدا في وسط الميدان مع لاعبين يملكون خبرة كبيرة”، وتابع: “أسعى جاهدا لكسب مكانتي ضمن التشكيلة الأساسية.. ستكون المباريات الودية بمثابة تحضيرات لتصفيات المونديال التي تبقى هدفنا الأساسي”.

وينافس بوداوي على مكانة أساسية في خط وسط المنتخب الوطني، رفقة كل من عدلان قديورة ومهدي عبيد وراميز زروقي وهاريس بلقبلة ومهدي زرقان، بينما قال بلماضي عن عودة بوداوي في ندوته الصحفية الأخيرة: “لقد تألق خلال الشطر الثاني من الموسم، هذا شيء هام وستكون له إمكانية اللعب معنا”.

ن. ب