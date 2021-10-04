أزمات القارة على طاولة المشاورات بين لعمامرة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي   

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، على الأهمية البالغة التي توليها الجزائر للحفاظ على وحدة الصف الإفريقي مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لايجاد حلول لأزمات القارة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن لعمامرة أكد خلال تواجده بأديس أبابا للمشاركة في تنصيب الحكومة الجديدة، ولقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أنه وجب العمل على تمكين المنظمة القارية من الاضطلاع بالدور المنوط بها في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة، فضلا عن الدفع بأجندة التنمية المستدامة.

من جهته، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر دعما للسلم والأمن وترقية الحلول السلمية للأزمات في شمال إفريقيا والساحل والصحراء ومساعيها الحميدة الرامية إلى المساهمة في توفير المناخ السياسي الضروري لتمكين الأطراف المعنية بقضية سد النهضة من تجاوز الانسداد الحالي وتغليب منطق الحوار والتعاون والمصلحة المشتركة.

كما أوضح بيان الخارجية أن لعمامرة أجرى مشاورات معمقة مع مفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالسلم والأمن والشؤون السياسية بانكولي أديوي.

وأفاد البيان أنه تم خلال المشاورات استعراض مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا، مالي، منطقة الساحل والصحراء وكذا منطقة القرن الإفريقي، على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية الحلول السلمية والسياسية للأزمات.

كما تم خلال المشاورات تقديم الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر مؤخرا لتفعيل آليات الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتي تم تبنيها من قبل مجلس السلم والأمن.

كما تناول الجانبان التحديات التي يواجهها مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والسبل الكفيلة من تمكين الاتحاد الإفريقي من الاضطلاع بالدور المنوط به كشريك أساسي للأمم المتحدة في قيادة المسار السياسي لإنهاء الأزمة بين طرفي النزاع.

علاوة عن ذلك، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور تمهيدا للاستحقاقات القارية المقبلة، بما فيها اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي والمؤتمر السنوي للسلم والأمن في افريقيا المزمع عقده لاحقا بالجزائر.