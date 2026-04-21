اقتصاد

أزمة إيران تكبد فرنسا بين 4 و6 مليارات يورو وخطة لتجميد الإنفاق

الشروق أونلاين
خسائر للاقتصاد الفرنسي (تعبيرية)

كشف وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، الثلاثاء، أن تداعيات الحرب على إيران وانعكاساتها على أسواق الطاقة كلفت فرنسا ما بين 4 و6 مليارات يورو، في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات مالية عاجلة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية.

وأوضح الوزير، في تصريح لإذاعة RTL، أن هذه الخسائر تشمل ارتفاع تكاليف الدين الحكومي نتيجة التوترات الراهنة في الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة ستتحرك لاحتواء آثار الأزمة على المالية العمومية.

وأضاف أن إجراءات لتجميد الإنفاق ستُطرح خلال اليوم، في إطار جهود ضبط النفقات، بالتوازي مع إعلان مرتقب من سيباستيان لوكورنو عن خطوات لدعم المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق ضغوط متزايدة على الاقتصاد الفرنسي بفعل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية للحفاظ على التوازنات المالية والتخفيف من انعكاسات الأزمة على القدرة الشرائية.

