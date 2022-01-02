أزمة الأجنحة تهدد بنسف المعرض الدولي للكتاب

في انتظار جمعية عامة للناشرين

أقدمت وزارة الثقافة على إقرار تخفيضات في أسعار كراء أجنحة الناشرين الخاصة بمعرض الكتاب الدولي حيث قدمت الوزارة تخفيضات بنسبة 30 في المائة لصالح النشارين حيث صار سعر كراء الجناح بـ4 آلاف دينار خارج كل الرسوم عوض 6 آلاف دينار بالنسبة للناشرين المحليين و110 دولار بدلا من 140 دولار للناشرين الأجانب.

وقال بيان لوزارة الثقافة إن هذه التخفيضات التي أقرتها الوزيرة شعلال جاءت قصد تقديم التسهيلات للناشرين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت سلبيا على قطاع النشر.

وأضاف بيان الوزارة أن الوزيرة أمرت بتجنيد كافة الإمكانيات والوسائل لمساندة الفاعلين في مجال النشر ومرافقتهم من أجل البحث عن كل الطرق والسبل التي ترمي إلى تجنيد الطاقات الإبداعية لتنمية قطاع النشر.

وجاء قرار وزارة الثقافة بعد المطالب التي رفعها الناشرون معتبرين أن مبلغ 6 آلاف دينار للمتر مرتع لا يتماشى مع إمكانياتهم خاصة وأن القطاع خرج من أزمة خانقة ومشاكل زادت من ثقلها تداعيات الكوفيد.

واعتبرت المنظمة الوطنية للناشرين التخفيضات التي قدمتها الوزارة غير كافية ولا تفي بالغرض، حيث قال رئيس المنظمة مهند الجهماني أن المنظمة كانت قد طالبت في المراسلة التي وجهتها لوزيرة القطاع بإقرار تسعيرة المعرض الوطني وهو إجراء بسيط يمكن تطبيقه بالاتفاق بين وزارتي الثقافة والتجارة خاصة وأن التجربة أثبتت نجاعتها في المعرض الوطني كانت تجربة ناجحة خلال المعرض الوطني. وأضاف الجهماني في اتصال معه أن المنظمة ستعقد جمعيتها العامة العادية يوم 8 جانفي وسيتم طرح مشاركة النشارين في المعرض في ظل هذه الظروف.

ولم يستبعد المتحدث إمكانية مقاطعة الناشرين للمعرض في حال أصرت الوزارة على تطبيق الأسعار الحالية والتي تعتبر حسب الجهماني في غير صالح الناشرين في وقت يعاني فيه أغلب مهني القطاع من مشاكل كبيرة جعلت بعضهم على حافة الإفلاس.

من جهة أخرى قال الجهنماني إن المنظمة ما تزال تنتظر رد الوزيرة شعلال على طلب الاستقبال الذي وضعته لدى مكتبها لمناقشة مشاكل النشارين وفي مقدمتها ملف معرض الكتاب. واستغرب الجهماني تجاهل الوزيرة شعلال لطلب المنظمة بوصفها ثاني تمثيل نقابي للمهنيين خاصة وأنها كانت قد التقيت الأسبوع الماضي وفد عن نقابة الناشرين. وقال المتحدث أنه يتعين على الوزيرة لقاء جميع المهنيين دون مفاضلة واستثناء من أجل الخروج بحلول وتصورات للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع النشر عامة ومن أجل مناقشة مشاركة المعرض الدولي للكتاب على وجه الخصوص.