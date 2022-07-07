أزمة الحكومة البريطانية: جونسون يعلن عن استقالته بشكل رسمي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس بشكل رسمي، عن استقالته من رئاسة حزب المحافظين الحاكم، بعد ضغوط من عدّة وزراء لدفعه إلى الانسحاب.

وقدّم عدّة وزراء استقالاتهم من حكومة جونسون، لمطالبته بالمغادرة، عقب فضائح متكررة. على غرار انتهاك الحظر الصحّي المفروض للحدّ من تفشي كورونا.

وعلى الرغم من انسحابه من رئاسة الحزب، سيستمرّ جونسون في قيادة الحكومة البريطانية إلى غاية اختيار رئيس جديد للوزراء.

وقال جونسون في تصريح لوسائل الإعلام من أمام مقر إقامته: “شعرت أنه من واجبي الاستمرار في رئاسة الوزراء”.

وأضاف:”سيأتي قائد جديد للحكومة، ويمضي قدما بالبلد في هذه الظروف الصعبة والمعقّدة”. مؤكدا: “ومهما كان رئيس الحكومة الجديد، سأقدّم له كل دعمي”.