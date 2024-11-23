أزمة الديون تهدد مستقبل “البوبية”

مولودية باتنة

تواجه مولودية باتنة أزمة كبيرة من الناحية المالية، وهذا بسبب تفاقم الديون بشكل انعكس على الوضعية الحالية للنادي، وهو الأمر الذي جعل المسيرين يعبرون عن قلقهم من مستقبل الفريق إذا تواصلت الأمور على هذا الحال، بدليل أن الإعانات المخصصة للنادي مؤخرا من طرف الجهات الوصية حولت مباشرة إلى الدائنين، والتي بلغت قيمتها أكثر من 6 ملايير.

يحدث هذا في الوقت الذي طالت العديد من الجهات بضرورة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل البداية المتعثرة لمولودية باتنة في الجولات الأولى من بطولة هذا الموسم، ما جعلها تعاني في المراتب الأخيرة، ومن بين هذه الخطوات تشكيل مكتب مسير خاص بفرع كرة القدم، وتزامن ذلك مع الفوز الأخير أمام اتحاد ورقلة. فوز يريده محيط النادي أن يكون فرصة للإقلاع الحقيقي ومواصلة التأكيد بمناسبة الخرجة المنتظرة اليوم أمام جمعية الخروب بملعب هذا الأخير، خاصة وأن اللقاء يلعب دون جمهور، ما يجعل الفرصة مواتية لإحداث المفاجأة إذا عرفت العناصر الباتنية كيف تتفاوض مع مجريات التسعين دقيقة، خصوصا وأنها ستستفيد من أغلب العناصر المعول عليها، بما في ذلك العائد حامية الذي قد يكون تحت تصرف الطاقم الفني، فيما يغيب اللاعب بزوزة رحيم بسبب إنذار الاحتجاج الذي دونه الحكم في اللقاء السابق أمام اتحاد ورقلة.