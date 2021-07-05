أزمة السيولة من الماضي.. ولا مشاكل في العطلة وعيد الأضحى

المديرة العامة بالنيابة لبريد الجزائر باية حنوفي لـ"الشروق":

منحة المردودية الفردية والجماعية شهر جويلية.. ويوم راحة ثان قريبًا

دفع إلكتروني عبر بريد الجزائر للزكاة وحقوق إيجار “دواوين الترقية”

أكدت المديرة العامة بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر، باية حنوفي، أن أزمة السيولة المالية قد صارت من الماضي، مشددة على أن مشكل السيولة لن يطرح خلال العطلة الصيفية وعيد الأضحى والدخول الاجتماعي المقبل، وكشفت أن منحة المردودية الفردية والجماعية ستدفع للعمال والموظفين شهر جويلية الجاري.

أفادت المديرة العامة بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر باية حنوفي في تصريح لـ”الشروق” الاثنين، على هامش احتفالية بمقر المؤسسة بباب الزوار بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، أن بريد الجزائر شهد فعلا تذبذبا في توفير السيولة المالية على مستوى مكاتب بريدية في الأشهر الماضية، موضحة أن المشكل طرح في بعض الولايات وليس في جميعها.

وأضافت حنوفي أن وضعية السيولة المالية تحسنت كثيرا حاليا بفعل تضافر جهود جميع المتدخلين في العملية من بريد الجزائر وبنك الجزائر والسلطات المحلية في مختلف الولايات، حيث تمكنت المؤسسة من التخلص من مشكل توفير السيولة، والأموال صارت متوفرة في جميع ولايات الوطن.

وبخصوص العطلة الصيفية وعيد الأضحى والدخول الاجتماعي التي يكثر خلالها الطلب على الأموال في المكاتب البريدية، أوضحت حنوفي أنه لن يكون هناك مشكل سيولة، والوضعية في استقرار تام.

وفيما يتعلق بيوم الراحة الثاني لعمال وموظفي البريد الذي تمت المطالبة به خصوصا في الإضراب الأخير عشية رمضان الماضي، ذكرت المديرة العامة أن هناك فعلا مطالب لعمال بريد الجزائر في الفترة الماضية تسببت في بعض الاضطرابات على مستوى الشبكة البريدية في إشارة لإضراب رمضان الماضي، لكن تم التجاوب معها وتم الرد على معظم طلبات العمال.

ووفق باية حنوفي فإن بريد الجزائر استجاب كلية لبعض مطالب العمال والموظفين والبعض الآخر يجري العمل على تطبيقه، موضحة أنها ملفات معقدة وتتطلب وقتا، وعلى سبيل المثال ما تعلق بمنحة المردودية الفردية والجماعية سيتم دفعها للعمال خلال شهر جويلية الجاري.

وفيما يتعلق بيومي راحة وتعديل أوقات العمل، أشارت المتحدثة إلى أن هذا الملف يجري العمل عليه ونظرا لكون البريد مؤسسة حساسة يجب أن تضمن استمرارية الخدمة، لذلك يجري العمل على هذا الملف كي لا يكون هناك أي انقطاع في الخدمة.

وحسب حنوفي فقد تم العمل على هذا الملف ولاية بولاية وبتفاصيل كل مكتب بريدي حتى يتم الاستجابة لطلبات العمال بمنحهم يوم راحة إضافي، وفي نفس الوقت تفادي أي ضرر للزبون وضمان استمرارية الخدمة.

في سياق آخر، أعلنت مؤسسة بريد الجزائر الاثنين إطلاق خدمتين جديدتين، الأولى لقطاع الشؤون الدينية، والثانية تخص قطاع السكن.

وجاء الإعلان عن الخدمتين الجديدتين من طرف المديرة العامة بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر باية حنوفي خلال احتفالية بذكرى الاستقلال وعيد الشباب بمقر المؤسسة بحي الأعمال بباب الزوار ومسابقة سعاة البريد السنوية.

وفي التفاصيل تتعلق الخدمة الأولى بدفع مبالغ الزكاة بطريقة إلكترونية باستعمال الهاتف الذكي وتطبيق بريدي موب، وبواسطة رمز الاستجابة السريعةQRCODE ، حيث تقوم وزارة الشؤون الدينية بتوفير رمز الاستجابة السريعة عبر جميع مساجد البلاد، ويقوم الشخص الذي يريد دفع الزكاة بمسح الرمز بواسطة الهاتف النقال من خلال تطبيق “بريدي موب”، ويجري تحويل الأموال من حسابه إلى حساب صندوق الزكاة، على أن توسع الخدمة لاحقا بالبطاقة الذهبية.

أما الخدمة الثانية فتتعلق بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، وتتمثل في دفع حقوق الإيجار بطريقة إلكترونية، ويجري العمل على تعميمها على بقية الولايات، وقريبا البويرة التي أنهت كافة الإجراءات المطلوبة.