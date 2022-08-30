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أزمة العراق: قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء

الشروق أونلاين
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أزمة العراق: قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء
أرشيف
مدخل المنطقة الخضراء في بغداد

سقط 13 قتيلا وأصيب 350 شخصا بحروح في اشتباكات عنيفة اندلعت مساؤ الإثنين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتعرف المنطقة الخضراء التي تضمّ مبان حكومية ومقرات دبلوماسية أعمال عنف خطيرة، أعقبت إعلان زعيم التيار الصدري (الشيعي) مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا، بعد أسابيع من احتجاج أنصاره ضد الحكومة.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر أمنية، أن حصيلة الضحايا “قابلة للارتفاع بسبب استمرار الاشتباكات في محيط المنطقة الخضراء بين المتظاهرين والقوات الأمنية”.

بالفيديو.. أنصار الصدر يقتحمون القصر الجمهوري في العراق

وفي 29 أوت 2022، اقتحم مناصرون للزعيم السياسي الشيعي مقتدى الصدر، القصر الجمهوري في العاصمة العراقية بغداد، ساعات بعد إعلان الصدر عن اعتزال العمل السياسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء، وهو ما تظهره مقاطع فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الإثنين، اعتزاله الحياة السياسية بشكل نهائي، كما أمر بإغلاق المؤسسات التابعة له باستثناء دور العبادة.

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