أزمة الكتاب المدرسي.. وزير التربية يخرج عن صمته

شدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على ضرورة تنويع مصادر اقتناء الكتاب المدرسي والإعتناء الفوري بمسألة النقل والإطعام.

وأكد الوزير خلال ترأسه السبت، أشغال ندوة وطنية، للوقوف على المعطيات الميدانية المرتبطة بالدخول المدرسي على ضرورة تفعيل كل الآليات الكفيلة بضمان حق التلميذ في الحصول على الكتاب المدرسي وتنويع مصادر اقتنائه.

وأشار بلعباد، إلى تشديد رئيس الجمهورية، في الاجتماع مع ولاة الجمهورية المنعقد السبت، على ضرورة الاعتناء أكثر وبشكل فوري بمسألة النقل المدرسي والمطاعم المدرسية وإيلائها العناية القصوى من طرف الجميع.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول عن القطاع، على وجوب تفعيل المجالس البلدية التي يكون فيها مديرو المدارس الابتدائية أعضاء.

وبخصوص ترتيبات إعادة السنة، أكد الوزير، على ضرورة تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات الطعن، دون المساس بتنظيم التمدرس، مشددا على احترام السلطة البيداغوجية للمجالس.