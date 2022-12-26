“أزمة المسرح الجزائري في التكوين وحان الوقت لفتح ملحقات للمعهد الوحيد”

كرمته محافظة مهرجان المسرح المحترف.. مالك العقون:

قامت محافظة مهرجان المسرح المحترف، الأحد، بتكريم الأستاذ والمكون مالك العقون، الذي أشرف خلال سنوات طويلة على تكوين طلبة المعهد العالي للفنون الدرامية.

حفل التكريم حضرته ثلة من طلبة الأستاذ وخاصة دفعة 1997 حيث صعد الأستاذ عقون ركح بشطارزي مرفقا بعديد الأسماء التي أشرف عليها على غرار نضال، جمال قرمي، فتيحة وارد، عثمان بن داود، محمد بوكراس وريم تاكوشت، وعبد الغاني شنتوف.

واعتبر محافظ المهرجان محمد يحياوي أن تكريم مالك العقون هو خطوة رمزية للاعتراف بفضل هذا الأستاذ الذي كرس حياته طيلة سنوات للإشراف على عديد الأسماء التي تنشط اليوم في الساحة، سواء كانوا مسؤولين أم فنانين، ولم يتوقف الأستاذ طيلة سنوات عن فعله النبيل حتى في عز سنوات الإرهاب.

واغتنم يحياوي فرصة تكريم الأستاذ العقون ليعرض عليه إخراج عمل مسرحي يشارك فيه طلبته.

من جهته، اغتنم المكرم الفرصة لتوجيه نداء والتماس لوزارة الثقافة والفنون قصد الاهتمام أكثر بالتكوين، مؤكدا أن أزمة المسرح التي يشار إليها في كل مرة تعود حسبه إلى التكوين حيث دعا العقون إلى فتح ملحقات جهوية للمعهد الوطني العالي لمهن العرض، مؤكدا أنه من غير المعقول أن مدارس الموسيقي والفنون التشكيلية لها عدة ملحقات عبر مختلف مناطق الوطن، بينما المعهد الوحيد المتخصص في التكوين المسرحي على مستوى الوطن يستقطب الطلبة من جميع جهات الجزائر لا يتوفر على ملحقات، فضلا عن الإمكانيات التي تتيح لها التكفل بهذه الأعداد الهائلة والاستجابة لحاجة الساحة المسرحية، خاصة وأن عديد المسارح تفتح اليوم عبر الوطن، وهي في حاجة للتأطير الإداري والفني.