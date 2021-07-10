أزمة المياه تخرج سكان عدة بلديات بالعاصمة إلى الشارع

أدت أزمة المياه، التي تشهدها مختلف بلديات العاصمة، بالموازاة مع عدم احترام مواقيت التوزيع، المعدة من طرف شركة “سيال”، ضمن برنامجها الجديد، الذي يدخل في ترشيد استغلال هذه المادة الحيوية نتيجة الانخفاض الكبير في منسوب مياه السدود التي تزود مختلف مناطق العاصمة بالمياه إلى إحداث ضغوطات في نفوس السكان الذين أجبرتهم جفاف حنفياتهم الخروج إلى الشارع وغلق الطرقات، تعبيرا عن غضبهم نتيجة التلاعب بأوقات التوزيع التي أدخلتهم في دوامة البحث عن بدائل أرهقت يومياتهم.

شهدت عدد من بلديات العاصمة نهاية الأسبوع المنصرم، احتجاجات عارمة على أزمة المياه، حيث وجد العديد من المواطنين أنفسهم يشاركون في وقفات بالشوارع وغلق للطرقات بعدما نفذت كل الطرق المباحة الأخرى من رفع للشكاوي عبر قنوات الاتصال المباشرة بمسؤوليهم وتلك الإلكترونية عبر عديد الصفات والتي لم تشفع بحل أزمة المياه التي تعرف تصاعدا من يوم لآخر قد تتأزم من حلول عيد الأضحى المبارك الذي لا فصلنا عنه سوى أيام.

وعرف حي المصالحة الوطنية بباب الزوار في الفترة المذكورة خروج العديد من المواطنين إلى الشارع بقطع الطريق السريع المؤدي إلى الدار البيضاء بعدما تأزمت أوضاعهم مع جفاف حنفياتهم لأيام ما أجبر تدخل السلطات المحلية لتزويدهم بصهاريج المياه، وقد اتصلت “الشروق” برئيسة بلدية باب الزوار من اجل الاستفسار عن آخر المستجدات، غير انه لم يتم الرد على اتصالاتنا المتكررة.

بلديات عديدة أخرى شهدت نفس الغليان الشعبي بإقدام مواطنيها على غلق مختلف الطرقات وإحداث زحمة مرورية خانقة ومنهم سكان برج الكيفان وبلدية هراوة، كما شهدت منطقة قاوش بالطريق الرابط بين دالي إبراهيم باتجاه الشراقة، احتجاجات عارمة للمواطنين الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم لجفاف حنفياتهم هم كذلك ونفس المشاهد تكررت بالطريق الرابط بين شاطوناف وشوفالي.

أما ببلدية اسطاوالي غرب العاصمة، فقد خرج العديد من المواطنين إلى الشارع بقطع الطريق بعدما جفت حنفياتهم لأسبوعين كاملين، معتبرين أن الأوضاع باتت لا تحتمل في ظل عدم تحرك الجهات الوصية لإعطاء تفسيرات للأوضاع الراهنة التي لا تحتمل بعدما تأزمت الحالة الراهنة في ظل عدم احترام توقيت التوزيع مقابل استمرار اللاعدالة بين الأحياء والبلديات في التزويد بالمياه.