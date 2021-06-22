أزمة النتائج تعصف بمدربين جدد في منتصف مرحلة العودة

شيحة يلتحق بماضوي ودزيري وبقية الأسماء المقالة

عصفت الفوضى وأزمة النتائج بمدربين جدد أرغموا على مغادرة الفرق التي يشرفون عليها في بطولة القسم الأول، وقد كان آخرهم شيحة الذي تخلى عن مهامه في العارضة الفنية لجمعية عين مليلة، وهذا عقب الخسارة التي مني بها أبناء قريون في عقر الديار أمام الجار شباب قسنطينة، يضاف إلى ذلك ما حدث للمدرب ماضوي الذي تمت تنحيته من مولودية وهران، وقبل ذلك فقد عرف إيغيل نفس المصير في جمعية الشلف، ودزيري الذي ترك مكانه ليعيش في النصرية، يحدث هذا في منتصف مرحلة العودة التي قد تعرف قرارات وخرجات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة.

بقيت بطولة القسم الأول وفية لمنطق الإقالات والاستقالات، حيث عرفت الأيام الأخيرة تغييرات في العارضة الفنية لعدة أندية بسبب أزمة التعثرات أو نتيجة توتر اللاعقة بين المسيرين والمشرفين على الطاقم الفني.

وفي الوقت الذي كان إيغيل مزيان قد غادر جمعية الشلف بسبب توالي التعثرات، تاركا مكانه لابن الفريق سمير زاوي الذي عاد أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإن مولودية وهران عرفت التخلي عن خدمات المدرب خير الدين ماضوي لأسباب قيل إنها فنية، وذلك بعد توتر علاقته برئيس النادي محياوي بسبب أمور تخص وضعية بعض اللاعبين، ولو أن هناك عوامل أخرى من بينها الإقصاء من منافسة كأس الرابطة أمام الجار وداد تلمسان، إقصاء كان بمثابة حادثة المروحة، بدليل أن ماضوي تمت إقالته ليتم استعادة خدماته قبل أن تتم تنحيته مجددا والكلام ينطبق على المدرب دزيري الذي ترك مكانه لزميله يعيش في نصر حسين داي بحجة توالي النتائج السلبية، وهو الذي كان قد غادر أهلي البرج في مطلع الموسم، شأنه في ذلك شأن يعيش الذي كان قد أنهى مسيرته مع جمعية عين مليلة خلال نهاية مرحلة الذهاب.

وكانت آخر خرجات الإقالات والاستقالات هو تفضيل المدرب شيحة الانسحاب من العارضة الفنية لجمعية عين مليلة، وهذا بسبب توالي النتائج السلبية منذ بداية مرحلة العودة، آخرها كان الخسارة في آخر دقائق المباراة أمام الجار شباب قسنطينة، حيث كان أبناء قريون متقدمين في النتيجة، إلا أن الهفوات القاتلة في اللحظات الأخيرة قلبت الفوز إلى خسارة قاسية، ما جعل شيحة يفضل الانسحاب معترفا بشكل غير مباشر بصعوبة المواصلة، مفضلا ترك مكانه لمن تكون له القدرة في ضخ دماء جديدة للعناصر المليلية.

وعرفت بطولة هذا الموسم إقالات واستقالات بالجملة في موسم يوصف بالمراطوني وغير المسبوق، خصوصا وأن نهاية مشواره قد تتأخر إلى منتصف شهر أوت المقبل، بسبب رفع عدد الأندية إلى 20 فريقا، وإذا كان وفاق سطيف قد صنع الاستثناء رفقة سريع غليزان، بحكم أن نسور الهضاب يقودهم المدرب التونسي نبيل الكوكي للموسم الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على مردود الفريق الذي استثمر في الشبان الذين يقودون الريادة بارتياح، وكذا سريع غليزان المتمسك بخدمات المدرب شريف الوزاني رغم الوضعية الصعبة التي يمر بها النادي، فإن بقية الأندية لجأت أغلبها إلى خيار التغيير أكثر من مرة، وفي مقدمة ذلك مولودية وهران وجمعية الشلف اللذين تداول عليهما 4 مدربين، أما بقية الفرق فأغلبها قد أشرف عليها 3 مدربين، على غرار مولودية الجزائر التي عرفت مغادرة نغيز الذي خلفه عمراني ليعود نغيز مجددا إلى الفريق بعد النتائج السلبية في عهد عمراني، ووداد تلمسان (عباس، بن شاذلي وعمراني) ونجم مقرة (محمد باشا، لطرش ثم عباس) واتحاد بلعباس (بوغرارة، بن خدة مؤقتا ثم بوعكاز) وأهلي البرج الذي يعاني في المؤخرة (دزيري، بوصبيعة ثم شردود) واتحاد الجزائر (تشيكوليني، فروجي ثم فروجي) ومولودية وهران (كازوني، بلعطوي ثم ماضوي وأخيرا بوعزة) وجمعية الشلف (موسي، لكناوي ثم إيغيل مزيان وزاوي.(.

أما شبيبة سكيكدة فقد عرفت هي الأخرى تداول 3 مدربين، والبداية مع افتيسان ثم فؤاد بوعلي وأخيرا حجار، كما تداول على شبيبة القبائل 3 مدربين، والبداية كانت مع التونسي الزلفاني ثم بوزيدي الذي أُبعد في فترة وجيزة تزامنا مع التعاقد مع الفرنسي لافان، فيما عرف اتحاد بسكرة إقالة التونسي بوعكاز الذي خلفه سمير حوحو مؤقتا قبل أن يتم التعاقد مع آيت جودي في الوقت الذي يرشح أن تعرف موجة الإقالات والاستقالات أرقاما جديدة، خاصة وأن رؤساء الأندية كثيرا ما يضحون بالمدرب بمجرد الوقوع في أزمة الإخفاقات.

وضعية الطواقم الفنية لأندية القسم الأول

مدرب واحد

وفاق سطيف (الكوكي)، سريع غليزان (شريف الوزاني)

مدربان

شبيبة الساورة (إيغيل مزيان، جاليت)، شباب بلوزداد (دوما، بختي مؤقتا، زروان مانولوفيتش)، شباب قسنطينة (عمراني، حمدي) اتحاد بلعباس (بوغرارة، بن خدة مؤقتا، بوعكاز) مولودية الجزائر (نغيز، عمراني ثم عودة عمراني) نادي بارادو (حكيم مالك، لوبار بيريك).

3 مدربين

نصر حسين داي (لكناوي، دزيري ويعيش) أولمبي المدية (حجار، بكلي ومقاتلي مؤقتا، ماروك)، جمعية عين مليلة (يعيش، شيحة، لكناوي؟؟)، وداد تلمسان (عباس، بن شاذلي، عمراني) اتحاد بسكرة (بوعكاز، حوحو مؤقتا، آيت جودي) شبيبة القبائل (الزلفاني، بوزيدي، لافان) نجم مقرة (محمد باشا، لطرش، عباس) شبيبة سكيكدة (افتسان، بوعلي، حجار) أهلي البرج (دزيري، بوصبيعة، شردود) اتحاد الجزائر (تشيكوليني، فروجي، زغدود).

4 مدربين

مولودية وهران (كازوني، بلعطوي، ماضوي، بوعزة) جمعية الشلف (موسي، لكناوي، إيغيل مزيان، زاوي).