أزمة النيجر: عطاف في زيارة إلى 3 دول إفريقية للتشاور

يشرع وزير الخارجية، أحمد عطاف، بداية من اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى 3 دول إفريقية للتشاور حول الأزمة في النيجر.

وحسب بيان للخارجية فإن الزيارة تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث سيشرع عطاف، ابتداءً من اليوم، في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا والبنين وغانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وستتمحور هذه المشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع. يؤكد البيان.