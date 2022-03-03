أزمة بعجي مع أعضاء اللجنة المركزية.. النطق بالحكم يوم 16 مارس

ينتظر أن تنطق محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بحكمها في قضية الأمين العام للأفلان أبو الفضل بعجي مع أعضاء اللجنة المركزية. يوم 16 مارس الجاري.

واستمعت المحكمة مساء الأربعاء، إلى 45 متّهما في القضية. يواجهون جُنح التحطيم العمدي لملك الغير، التجمهر غير المسلّح والتحريض على التجمهر، انتحال الصفة، التزوير واستعمال المزوّر، والقذف.

وتعود أطوار القضية إلى خريف العام الماضي. عندما حاول عدد من المتّهمين، بينهم أعضاء في اللجنة المركزية للأفلان. اقتحام مقر الحزب في حيدرة بالعاصمة، لدفع بعجي إلى الرحيل عن الأمانة العامة.