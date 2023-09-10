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رياضة

أزمة بين ليفاندوفسكي والاتحاد البولندي بسبب وجبة عشاء

عمر سلامي
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أزمة بين ليفاندوفسكي والاتحاد البولندي بسبب وجبة عشاء
أرشيف
روبرت ليفاندوفسكي

كشف تقرير إسباني عن نشوب أزمة بين روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والاتحاد البولندي لكرة القدم، بسبب وجبة عشاء تناولها جميع لاعبي منتخب بلاده العام الماضي.

ونقلت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن وسائل إعلام بولندية أن ليفاندوفسكي مدين بأموال للاتحاد البولندي، بعد تناوله طعام العشاء في مطعم تابع للشيف التركي الشهير نصرت.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب دعا زملاءه إلى لتناول طعام العشاء بعد أول مباراة لمنتخب بولندا في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، التي جمعته بنظيره المكسيكي لحساب المجموعة الثالثة، وحينها كان من المفترض أن يتحمل مهاجم برشلونة نفقات تلك الدعوة.

وأضافت أن اللاعب أرسل فاتورة العشاء إلى الاتحاد البولندي لكرة القدم، الأمر الذي فجّر غضب المسؤولين.

وقال توماش كوزلوفسكي أحد المسؤولين في الاتحاد البولندي، إنه كان عشاء خاصا باللاعبين، وأضاف “على حد علمي دفع قائد الفريق ليفاندوفسكي ثمنه من أمواله الخاصة”.

وكان ليفاندوفسكي سجل الخميس الماضي هدفي منتخب بلاده في شباك نظيره من جزر فارو، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

واحتفل المهاجم البولندي بطريقة مثيرة للجدل، حيث وضع يديه على وجهه، ثم غطى عينيه وأذنيه وفمه.

وحسب تحليل صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي أراد الرد عبر هذا الاحتفال على الانتقادات التي أصابته مؤخرا بسبب تراجع مستواه مع منتخب بولندا.

وأبرزت الصحيفة تصريحات “ليفا” التي جاء فيها، أن هذه الاحتفالية سرّ مع زوجته آنا، وصرح، “إنه سر عائلي، سرنا. اليوم هو عيد ميلاد آنا، وهي تعرف ما أعنيه بذلك، وما كانت أقصده”.

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