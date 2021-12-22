أزمة جديدة تهدد “كأس الأمم الإفريقية 2021”

إضراب العمال

تواجه كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون أزمة جديدة تلقي بظلالها على إقامة مونديال “القارة السمراء” وهذه المرة بسبب إضراب العمال في ملعب “أوليمبي” الذي يفترض أن يشهد افتتاح البطولة.

رغم بداية العد التنازلي لانطلاق كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون، مازال هناك غموض حول مستقبل البطولة، هل ستلعب في موعدها أم تتأجل للعديد من الظروف المختلفة.

وتضاربت الأقاويل والأنباء حول مستقبل البطولة الإفريقية هذا العام، بسبب الظروف المختلفة من فيروس كورونا، واعتراض الأندية على مشاركة لاعبيها في المسابقة، وحتى البنية التحتية في الكاميرون.

وبحسب موقع “كاميرون أكتو”، فإن العمال والموظفين الذين قرروا الانخراط في هذا الإضراب، يعملون في شركات متعاقدة مع مجموعة ماجيل المسؤولة عن الإنشاءات.

وأعلن الموظفون والعمال حالة الإضراب حيث كان الموعد المقرر السابق هو اليوم الخميس 23 ديسمبر. وجاء هذا التغيير لأن إدارة الشركات ستأخذ العطلة اعتبارا من أمس الأربعاء 22 ديسمبر، وبالتالي تم تقديم الإضراب إلى موعد حضور الإداريين.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب “أوليمبي” افتتاح وختام بطولة أمم إفريقيا رقم 33 التي يفترض أن تنطلق في جانفي القادم على الأراضي الكاميرونية.

التحكيم النسائي يفرض نفسه في “الكان”

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قائمة من 63 حكما لإدارة مباريات بطولة كأس إفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 9 جانفي المقبل إلى 6 فيفري 2022. وتتضمن القائمة 24 حكما و31 حكما مساعدا و8 حكام فيديو مساعدين من 36 دولة.

ويتواجد رباعي السيدات الرواندية ساليما موكاسانغا وكارين أتيمزابونغ الكاميرونية والمغربيتين فتيحة الجرمومي وبشرى الكربوبي، لمواصلة الطريق الذي بدأ في كأس إفريقيا تحت 17 سنة 2019، وكأس إفريقيا للمحليين “شان 2020″، حيث أدارت السيدات بعض المباريات.

وصرح مدير التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” إيدي مايي، بأنه “تم اختيار حكام المباريات بناء على خبرتهم ومهاراتهم ومستواهم الحالي”.

وفي الأشهر الأخيرة، خضعوا لعدة اختبارات كفاءة من خلال دورات تحضيرية، ومباريات تنافسية حقيقية، الأفضل فقط هو الذي سيتواجد في هذا الحدث الاستثنائي. تشتمل القائمة على حكمين، كجزء من برنامج تبادل المهارات بين الاتحادات.

ومن المقرر تواجد الحكام في الكاميرون، قبل انطلاق البطولة بأسبوع، لاستكمال الاستعدادات الأخيرة قبل المباراة الافتتاحية، حيث يقومون بتنفيذ البرنامج المقرر مسبقا للإعداد النهائي للبطولة فنيا وبدنيا، ليتسنى لهم متابعة ومراقبة الحكام عن قرب.