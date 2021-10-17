أكدت الحكومة الإثيوبية إنها تعول على لعب الجزائر دورا حاسما، بشأن تصحيح سوء التفاهم مع الدول العربية بشأن قضية سد النهضة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية، دينا مفتي، إن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره الإثيوبي على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ناقش ملف سد النهضة.

وحسبه، فإن المناقشات تناولت تبادل وجهات النظر حول كيفية تصحيح سوء تفاهم مع دول الجامعة العربية فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وأشار إلى أن: الجزائر ستتولى الرئاسة المقبلة لجامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن تلعب البلاد دورًا حاسمًا في تصحيح سوء التفاهم مع الدول الأعضاء في الجامعة.

وشدد على أن وزير خارجية اثيوبيا ديميكي ميكونان نقل إلى لعمامرة أن جامعة الدول العربية تبنت موقفًا متحيزًا إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة، وهو ما يجب تصحيحه.

ونقل المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية عن لعمامرة تأكيده إن الجزائر ستبذل جهودا لإيجاد تفاهم متوازن ودقيق لدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية بشأن قضية سد النهضة.

السودان يرحب بالوساطة الجزائرية حول ملف سد النهضة

وفي 12 سبتمبر 2021، أعلن السودان، ترحيبه بالوساطة الجزائرية، حول ملف سد النهضة، منتظرا استلام تصور أو اتفاقية ابتدائية تمهيدية لإنهاء الأزمة.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني المفاوض لسد النهضة، عمر الفاروق، لوكالة الأناضول: “إلى الآن السودان لم يتسلم أي اتفاق أو وثيقة أساسية من الجانب الجزائري، نحن رحبنا بالمبادرة، وفي انتظار أن يمدنا الجانب الجزائري بتصور أو اتفاقية ابتدائية تمهيدية”.

وأضاف: “نستطيع أن نقول إن المفاوضات الآن بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة متوقفة، نحن نأمل كثيرا أن تقام جولة مفاوضات في الفترة القادمة”.

وأوضح المتحدث أن “السودان توجه إلى مجلس الأمن الذي لم يصدر إلى الآن أي قرارات فيما يخص سد النهضة”.

وأضاف، “كل ما نريده أن يكون لإثيوبيا إرادة سياسية في التواصل مع دولتي المصب السودان ومصر، للوصول إلى اتفاق ملزم حتى يتم الانتفاع من هذا السد”.

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 جويلية الماضي، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وخلص مجلس الأمن الدولي في 8 جويلية 2021، إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

وذكر مصدر ديبلوماسي سوداني أن زير الخارجية رمطان لعمامرة جاء إلى الخرطوم في 30 جويلية الماضي لعرض وساطة الجزائر فيما يختص بملف أزمة سد النهضة”.

إثيوبيا تطلب وساطة الجزائر بشأن أزمتي سد النهضة والحدود مع السودان

من جهتها دعت اثيوبيا الجزائر إلى التوسط في أزمة السد مع مصر والسودان إلى جانب قضية الحدود مع الخرطوم، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى اديس أبابا.

وأكد وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين خلال لقائه لعمامرة، يوم 28 جويلية 2021، إلى لعب دور بناء في “تصحيح التصورات الخاطئة” لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة “نوايا إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف” لمياه النيل.

وحسبه فإن إثيوبيا أجرت عملية التعبئة الثانية وفقا لإعلان المبادئ، الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الثلاثة في عام 2015.

كما أعرب ميكونين عن التزام إثيوبيا الراسخ باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

ويشار إلى أن الجزائر شهدت في ديسمبر 2000 توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا لإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما عام 1998 وانتهت عام 2000 بوساطة جزائرية .

لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى نظيرته الإثيوبية

والأربعاء 28 جويلية 2021، التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأربعاء، برئيسة جمهورية إثيوبيا ساهلي وورك زودي، والتي سلم لها رسالة من الرئيس تبون، كما التقى أيضا رئيس الوزراء أبي أحمد.

وأفاد منشور للوزير عبر صفحته الرسمية “تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية”.

وأضاف “تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر واثيوبيا وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية”.