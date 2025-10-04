أزمة غير منتظرة في غرناطة بعد التحاق لوكا زيدان بالخضر

بديله قد يستدعى إلى المنتخب الإسباني

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الحارس الجزائري لوكا زيدان سيثير أزمة في نادي غرناطة الإسباني، خلال نافذة التوقف الدولي الأسبوع المقبل وبشكل فوري، في وقت قد يستمر ذلك في حال مشاركته في كأس أمم أفريقيا المقبلة، في موقف لم يكن في الحسبان بالنسبة للنادي الإسباني على الإطلاق، بحسب ما ذكره موقع “وين وين”.

سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية الضوء على قضية استدعاء لوكا زيدان إلى منتخب الجزائر، وأكدت أنها ستثير أزمة حراسة مرمى في نادي غرناطة، لأن مباريات دوري الدرجة الثانية بإسبانيا لن تتوقف خلال نافذة التوقف الدولي الأسبوع المقبل، خاصة في حال استدعاء الحارس البديل أسترالاغا لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها: “استُدعي لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة، إلى المنتخب الجزائري لمباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026. الأولى ضد الصومال يوم الخميس 9 أكتوبر، والثانية ضد أوغندا يوم الثلاثاء 14 أكتوبر”.

وأضافت: “تحصل حارس غرناطة على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتغيير جنسيته الرياضية في 20 سبتمبر الماضي، وفي اليوم نفسه، وافق فيفا على انتقال نجل زين الدين زيدان إلى المنتخب الجزائري، ما يفتح الباب أمامه للعب في كأس العالم القادمة”.

وأوضح: “قد يجد نادي غرناطة نفسه من دون حارس مرمى. بهذا الاختيار، سيغيب لوكا زيدان عن مباراة لاس بالماس، التي سيخوضها الفريق في 10 أكتوبر المقبل، وسيكون في موقف صعب قبل زيارة أندورا، المقررة يوم الجمعة 17 أكتوبر. تُعدّ هذه انتكاسة للفريق الأندلسي، الذي سيفقد حارسه الأساسي”.

وزاد: “قد تتفاقم المشكلة إذا تم استدعاء أندر أسترالاغا أيضًا إلى المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا، الذي سيخوض مباراة ضد فنلندا في 14 أكتوبر، ما سيترك الفريق الأحمر والأبيض، من دون حارسي المرمى، لعدة أيام، وهي مشكلة حقيقية لغرناطة”، في وقت ستضاعف فيه مشاركته في كأس أمم أفريقيا المقبلة من مشاكل النادي الإسباني.