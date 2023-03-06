أزمة في صن داونز بسبب تناول الكحوليات قبل مواجهة الأهلي

يحدث هذا في بطولة دوري أبطال أفريقيا

ظهرت أزمة داخل صفوف فريق صن داونز الجنوب أفريقي قبل مواجهة الأهلي المصري في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2022-2023.

كشفت صحيفة “تايمز” الجنوب أفريقية عن تفاصيل أزمة الفريق قبل مواجهة المارد الأحمر، حيث تناول أنديل جالي وسيفو مبولي لاعبا الفريق الكحول.

وذكرت الصحيفة أن مبولي وصل إلى تدريبات الفريق في حالة سُكر” الأمر الذي جعل المدرب رولاني موكونيا يستبعده من مباراة الأهلي التي أقيمت في القاهرة وانتهت بالتعادل بهدف لمثله. الأمر تكرر مع زميله جالي الذي ظهر أنه يتناول الكحوليات قبل السفر إلى القاهرة لخوض اللقاء. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المدير الفني لصن داونز وأنه قال أنه لا يمكنه الحديث بشكل سيئ عن لاعبيه وأنه ليس لديه تعليق على استبعادهما من المباراة. فيما سيتحدد موقف مشاركتهما في لقاء الإياب أمام الأهلي السبت المقبل.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وخلفه الهلال السوداني برصيد 6 نقاط، أما الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل الفطن الكاميروني الترتيب دون نقاط.