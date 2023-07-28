أزمة قلبية تعطّل انتقال بن طالب إلى ليل الفرنسي

إدارة النادي الفرنسي تتريّث في التوقيع معه

كشف موقع “ويست فرانس” الفرنسي، عن تفاصيل صادمة بشأن وضعية نبيل بن طالب، حيث أشار إلى أن اللاعب يُعاني من تشوه في القلب ظهر خلال الفحص الطبي المتعلق بانتقاله، ما جعل إدارة ليل تتريث في التوقيع مع اللاعب رسمياً.

وكان أولفييه ليتانغ، رئيس نادي ليل قد تحدث الأسبوع الماضي لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، بقوله: “بينما نتحدث ونأخذ بالاعتبار السرية الطبية، فنحن ننتظر نتائج فحوصات إضافية خضع لها اللاعب نبيل بن طالب، وهناك أشياء غير واضحة حتى الآن، كذلك هناك أمور أخرى يعلمها اللاعب ونحن ننتظر رده”. وكشفت تقارير إعلامية فرنسية خلال الأيام الماضية أن نادي ليل توصل إلى اتفاق مع أنجيه على ضم نبيل بن طالب مقابل 3 ملايين يورو، إلا أن ظهور هذه المشاكل الطبية قد يُفشل هذه الصفقة، ويدفع صاحب الـ28 عاماً إلى البحث عن فريق جديد ينضم إليه.

يُذكر أن نجم “الخضر” تخرج من مدرسة شبان نادي ليل، قبل أن يحترف في الدوري البلجيكي عام 2009 مع نادي موكرون، ليعود بعدها إلى فرنسا بقميص نادي دانكارك. وشهدت المسيرة الكروية لبن طالب نقلة نوعية، بعد انتقاله عام 2011 لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي لعب له 3 سنوات، قدم فيها مستويات كروية قوية.

وشارك اللاعب الجزائري في 51 مباراة مع أنجيه بمختلف المسابقات، سجل فيها 5 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة. واستعادت القيمة السوقية لهذا الأخير عافيتها في موقع “ترانسفير ماركت”، حيث وصلت لمبلغ 7 ملايين يورو، بعد أن تقهقرت عام 2021 لمبلغ 1.8 مليون يورو. يُذكر أن تألق بن طالب ضمن الدوري الفرنسي فتح أمامه أبواب الانضمام مجددا لمنتخب الجزائر إثر فترة غياب استمرت 4 أعوام.