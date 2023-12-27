أزمة مالية تضرب منتخب السنغال قبل كأس أمم إفريقيا

أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، تأخر في تسديد رواتب المدرب أليو سيسي وطاقمه بسبب معاناته من أزمة مالية.

وذكر موقع “أفريك فوت” أن الاتحاد السنغالي تأخر عن سداد رواتب مدرب المنتخب الأول آليو سيسي وبقية الجهاز الفني المساعد له منذ 6 أشهر.

ووفقا لـ “أفريك فوت”، فإن المدرب سيسي بذل قصارى جهده لمنع تسرب الخبر من أجل عدم التشويش على أجواء المنتخب واللاعبين الذين يستعدون للدفاع عن لقبهم في “كان” كوت ديفوار.

ويسعى منتخب “أسود التيرانغا” الذي يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وغينيا وغامبيا، للحفاظ على لقبه الذي توج به النسخة الماضية، للمرة الأولى في تاريخه.

ووقع سيسي في السابع من نوفمبر 2022 على تعديل راتبه الشهري بقيمة 30 ألف يورو صافي الضرائب، ومكافأة توقيع قدرها حوالي 18 ألف يورو.