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رياضة
اتهما الرئيس السابق بـ "سرقة" أجهزة إلكترونية من مقر النادي

أزواو وأيت مولود يقطعان الطريق أمام “مناورات” ملال في العودة

سليم دريس
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أزواو وأيت مولود يقطعان الطريق أمام “مناورات” ملال في العودة
أرشيف
شعار شبيبة القبائل

قطع العضو المساهم في النادي الهاوي، وعضو مجلس الإدارة، رشيد أزواو، الطريق مجددا في وجه الرئيس السابق شريف ملال، بعدما أكد له أن العودة إلى رئاسة النادي تعد أمرا “مستحيلا”، في ظل الاستقرار الذي صار يشهده بيت الشبيبة في الأسبوعين الأخيرين، عقب التعاقد مع عدد من الممولين لدعم الفريق ماديا، وذلك بعد الأزمة المالية التي ضربت الشبيبة منذ بداية الموسم الكروي الحالي، التي نتج عنها استقالة الرئيس يزيد ياريشان، قبل أن يعود إلى منصبه.

وقال أزواو، لدى نزوله ضيفا في حصة “ثيمليليت”، التي تبث على قناة “بربر تيفي”، إن عودة ملال إلى رئاسة شبيبة القبائل في الوقت الحالي تعد أمرا مستحيلا، بالنظر إلى الاستقرار الذي صار يشهده بيت الشبيبة بعد انتعاش خزينة النادي ماديا، موجها رسالة مباشرة إلى ملال بأن أفضل شيء يقوم به هو الابتعاد عن محيط الفريق وترك “الرجال” يعملون في هدوء لقيادة “الكناري” إلى بر الأمان، مؤكدا في الوقت ذاته لأنصار ومحبي الشبيبة أن الإدارة الحالية ستفتح رأس مال النادي قريبا من دون الرفع من قيمته، واعدا محبي اللونين الأخضر والأصفر بممولين جدد سيقدمون الإضافة المادية التي ستقود شبيبة القبائل إلى تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل القريب.

من جهته، فتح رئيس النادي الهاوي، جعفر آيت مولود، النار على الرئيس السابق شريف ملال، عقب اتهامه بـ “سرقة” بعض المقتنيات من مقر النادي، متمثلة في أجهزة إلكترونية وغيرها، قائلا بالحرف الواحد: “عندما نرحل من النادي لا نسرق الثلاجة أو آلة الغسيل أو حتى المكيف وغيرها من الأمور الخاصة بالفريق”، قبل أن يؤكد ذات المسؤول أنه باق في الشبيبة وفي خدمتها “إلى آخر قطرة من دمه” على حد قوله، مستشهدا في ذلك بالدعم الذي يلقاه من كل أعضاء النادي الهاوي وغيرهم من اللاعبين القدامى وكذا المسيرين الحاليين وحتى الرئيس يزيد ياريشان.

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