أزيد من سبعين منصبا شاغرا بوزارة الثقافة ومؤسسات على حافة الإفلاس

اجتماع "ساخن" بين شعلال وإطارات المركزية

عقدت وزيرة الثقافة وفاء شعلال بحر هذا الأسبوع اجتماعا” ساخنا” مع إطارات الإدارة المركزية تناول تقييم القطاع على مشارف نهاية العام، كما طرح الاجتماع أيضا للنقاش وضعية المؤسسات تحت الوصاية.

وحسب ما تسرب من اجتماع الوزيرة مع المديرين المركزيين فقد غضبت شعلال كثيرا من إطاراتها المركزيين خاصة وأن أغلب المؤسسات تحت الوصاية تعرف وضعية صعبة و معقدة لم تقابلها جهود من طرف المسؤولين على حل هذه الإشكاليات والتي يراها البعض نتيجة حتمية لتأخر شعلال في تعيين مسؤولين بصلاحيات كاملة على رأس المؤسسات تتيح لهم اتخاذ المبادرة لإيجاد الحلول.

وكشفت مصادر الشروق أن جزء من الاجتماع تطرق لبحث سبل توفير الإعانات لبعض مؤسسات القطاع و كيفية تكييف احتياجات هذه المؤسسات مع ميزانية الوزارة التي تبقى منها” مليارين”. وخلال الاجتماع الذي استمر لوقت متأخر بمقر الوزارة.

وجهت شعلال ملاحظات شديدة اللهجة لإطاراتها للإسراع في إعداد حصيلة القطاع وحصر المشاكل التي تعاني منها المؤسسات تحت الوصاية بما في ذلك الاتصال بمسؤولي القطاع على المستوى المحلي” مديري الثقافة” لإعداد الحصيلة ووضع خطة العام المقبل تزامنا مع حملة تدقيق في شهادات و مؤهلات مديري الثقافة التي تتابعها الوزيرة .

وينتظر أن تعقد الوزيرة اجتماعات مماثلة مع كل مسيري القطاعات كل قطاع على حدا لبحث سبيل تصحيح الاختلالات ودراسة ما يمكن إنقاذه في حال مؤسسات القطاع. وقد بدأت سلسلة الاجتماعات مع مسيري المسارح الجهوية و المسرح الوطني بقصر الثقافة فقطاع المسرح يعرف 11 منصبا شاغرا و عديد المشاكل العالقة في ظل تأخر إعادة تكيف المنظومة المسرحية مع التغيرات المؤسساتية و الهيكلية التي رسمت بمرسوم صدر في الجريدة الرسمية بعد مخرجات لجان الإصلاح.

وتواجه شعلال مطلع العام الجديد و على بعد أيام من نهاية السنة تحدى تسوية وضبط إداراتها المركزية و تلك التابعة لقطاع الثقافة عموما و في مقدمتها إيجاد الإطارات القادرة على القيادة ،حيث تبقى أغلب مناصب القطاع بدون مسيرين فعلين إذ يتواجد جل المدرين و المسؤولين في وضعية” بالنيابة” ومكلف بالتسيير .

ويوجد في قطاع الثقافة قرابة 78 منصب شاغر منها 13 منصبا ساميا في الإدارة المركزية و توابعها على غرار” مديرية الكتاب، مديرية حفظ التراث، الحماية و الترميم، الشؤون القانونية و غيرها زيادة على وجود56 منصب بمؤسسات تحت الوصاية في بما فيها مديريات الثقافة و دور الثقافة و المسارح الجهوية ” 11 منصب في قطاع المسرح لوحده” هذا فضلا عن مديري الثقافة ودور الثقافة في عدد من الولايات مثل العاصمة/ بومرداس، مستغانم عين الدفلة وغيرها دون نسيان عدد من المؤسسات الهامة ذات الطابع الاقتصادي مثل المركز الجزائري لتطوير السينما ديوان رياض الفتح وغيرها…