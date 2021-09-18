أزيد من 10 آلاف بطاقة تنتظر المراجعة والرقمنة لمحاربة المزورين

عقب استئناف مجلس الآداب والفنون مهامه ساري يكشف:

أعلن المجلس الوطني للفنون والآداب عن استئناف عملية اصدرا بطاقات الفنان واستلام ملفات الراغبين في الحصول عليها والذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية حسب مجال نشاطهم.

أكد رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، السيد محمد ساري، لـ”الشروق”، على حرص المجلس على تسريع وتيرة إصدار البطاقات الرقمية للفنانين الذين تمت دراسة ملفاتهم، وذلك بعد استئناف مهامه عقب عطلته السنوية، لاسيما وأن وزيرة الثقافة والفنون “تحرص بشدة على أن يتم التكفل بانشغالات الفنانين خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وتعليق النشاطات والتظاهرات الثقافية عبر الوطن.

وقال ساري إن المجلس الوطني للفنون والآداب هو مجلس استشاري يعمل بالتنسيق مع مديريات الثقافة على مستوى الوطن لتنظيم عملية تسليم البطاقات لأصحابها انطلاقا من استلام وصل التسديد الرمزي ومن ثمة تسليم البطاقات الجاهزة كما اثني بالمناسبة على دور مديريات الثقافة لكل من ولايات جيجل، معسكر، سوق أهراس، برج بوعريريج وغيرها، في تعاونها مع المجلس الوطني للفنون والآداب، في انتظار تكاثف الجهود خدمة للمثقفين والفنانين والأدباء تحت شعار معا لنرتقي بالثقافة”.

وعن تجديد البطاقات القديمة التي يفوق عددها 10 آلاف، كشف محمد ساري أنها ستبقى سارية المفعول إلى غاية الانتهاء من معالجة الملفات الجديدة وتسليم البطاقات الرقمية لأصحابها، ليتم بعدها إما استبدال البطاقة القديمة، وذلك ما يتطلب تجديد ملفات أصحابها لدى المجلس الوطني للفنون والآداب من خلال تقديم صورة طبق الأصل عن البطاقة القديمة بالإضافة إلى تحيين السيرة الذاتية والتصريح بالأعمال الجديدة منذ تاريخ استلام البطاقة القديمة وإثبات ذلك بعقود عمل وفيديوهات وصور عن الأعمال الجديدة المنجزة في هذه الفترة. وهذا ما سيسمح بإعطاء الصفة القانونية وتفادي تزوير البطاقات.

كما ستسمح العملية للراغبين في الحصول على بطاقة الفنان أو تجديدها بإيداع ملفاتهم لدى مديريات الثقافة التابعة لمقر سكناهم.

وحسب رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب فان البطاقة المهنية التي يتم إصدارها ستمنح للفنان إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي ودفع اشتراكات الاستفادة من نظام التقاعد بالإضافة إلى تمكينه من العمل على حسابه الخاص وفق النشاط الفني الذي يزاوله وذلك من خلال استصدار رقم جبائي خاص به من مصالح وزارة المالية.

للتذكير، فان المجلس الوطني للفنون والآداب قد سلم ما يقارب 1000 بطاقة مهنية جديدة للفنانين، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفنان المصادف لـ 8 جوان ليبلغ بذلك عدد البطاقات المسلمة منذ الشروع في العملية في فيفري 2015، عشرة آلاف بطاقة مهنية للعديد من الفنانين بمختلف تخصصاتهم.