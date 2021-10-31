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الجزائر

أزيد من 100 نائب بالبرلمان يودعون مقترح قانون تجريم الاستعمار

الشروق أونلاين
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أزيد من 100 نائب بالبرلمان يودعون مقترح قانون تجريم الاستعمار

أودع النائب بلخير زكريا مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار بالنيابة عن أزيد من 100 نائب بالمجلس الشعبي الوطني، تزامنا مع ذكرى أول نوفمبر الخالدة.

وكشف النائب عن حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن مقترح قانون تجريم الاستعمار والآثار القانونية المترتبة عنه، وضع بمساهمة كوكبة مختلطة من نواب البرلمان تجاوزت المائة نائب وشملت جميع الأطياف السياسية دون استثناء.

وأوضح صادوق، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن النائب بلخير زكريا تكفل بإيداع مشروع قانون تجريم الاستعمار مندوبا عن أصحاب المبادرة، تزامنا مع ذكرى أول نوفمبر الخالدة.

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