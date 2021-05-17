أزيد من 28 ألف سجين يجتازون امتحانات اثبات المستوى عن بعد

يشرع، غدا الثلاثاء، أزيد من 28 ألف محبوس في اجتياز إمتحانات إثبات المستوى عن بعد بمؤسسات إعادة التربية والتأهيل.

وأفاد بيان لوزارة العدل أن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سيعطي الثلاثاء 18 ماي 2021 إشارة انطلاق إمتحانات إثبات المستوى لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية، وذلك بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل البليدة، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا 08:00 سا

وأكدت أن الامتحانات سيجتازها هذه السنة 28917 محبوسا مسجلا لمواصلة الدراسة عن بعد منهم 19368 محبوسا في الطور المتوسط و9549 محبوسا في الطور الثانوي.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم اجتياز الفروض من قبل المحبوسين بصيغة إلكترونية عوض الصيغة الكتابية الكلاسيكية، وذلك بإستعمال الشبكة الداخلية “الأنترنت” الخاصة بوزارة العدل وهي سابقة أولى من نوعها على مستوى المؤسسات العقابية.

وأشارت إلى أنه إضافة إلى المحبوسين الدارسين عن بعد، تم تسجيل 6953 محبوسا في فصول محو الأمية و52 محبوسا لمزاولة التعليم العالي، ليصبح المجموع الكلي للمحبوسين المسجلين بمختلف أطوار التعليم هو 35922 محبوسا.

كما بلغ عدد المسجلين لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط: 5084 محبوسا و4103 محبوسا مسجلا لإجتياز إمتحان شهادة البكالوريا.

أما في مجال التكوين المهني والحرفي، فقد تم تسجيل 35048 محبوسا، منهم 33997 محبوسا مسجلا في التكوين المهني و 1051 محبوسا مسجلا في التكوين الحرفي.