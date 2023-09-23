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الجزائر
بدراي يفتتح السنة الجديدة من قالمة

أزيد من 300 ألف طالب جديد يلتحقون السبت بمقاعد الجامعة

الشروق أونلاين
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أزيد من 300 ألف طالب جديد يلتحقون السبت بمقاعد الجامعة
أرشيف

قال وزير التعليم العالي البروفيسور كمال بداري إن 310 ألاف طالب جديد من حاملي البكالوريا سيلتحقون اليوم السبت بمقاعد الجامعة.

وأكد الوزير بداري، الجمعة، خلال نزوله ضيفا على برنامج “لقاء خاص” للتلفزيون الجزائري أن جميع الظروف مهيأة لاستقبال مليون و700 ألف طالب من بينهم 310 ألف طالب جديد.

وعن تلبية رغبات الطلب الجدد قال بدراي إن نسبة الطلبة الذين لُبيت رغباتهم من 1 إلى 10 تفوق الـ 75 بالمائة.

وأضاف بدراي أن التوجيه الجيد للطلبة ضامن لنجاحهم في الجذوع المشتركة والوزراة حرصت على أن تلبى رغبات الطلبة.

وتابع الوزير قائلا إن الموسم الجامعي الجديد سيعرف تخصصات جديدة في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية والفيزياء الحديثة وتخصصات أخرى تم تحضيرها تخص المسارات المتواجدة سواء جديدة أو تم تجديد برامجها، مشيرا إلى أن الحرية التامة أعطيت لفرق التكوين لتقديم عروض جديدة تتماشى مع متطلبات مهن الغد.

وللإشارة أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، السبت، على مراسم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2023-2024 بولاية قالمة.

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