أزيد من 375 بناية مهددة بالانهيار مصنفة في الخانة الحمراء بالقصبة

ترحيل 103 عائلة في المرحلة الثانية من إعادة الإسكان

أحصت بلدية القصبة بالعاصمة أزيد من 375 بناية مهددة بالانهيار، مصنفة في الخانة الحمراء من طرف الهيأة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، حيث توزعت هذه الدويرات على مستوى الحي رقم 17 بشارع الرميدي والحي العتيق وحي القصبة، وغيرها من الأحياء التي تضم دويرات آيلة للسقوط، وفق عمليات المعاينة التي باشرها رئيس المجلس الشعبي البلدي، عمر زتيلي والتي أثمرت بالتنفيس عن 75 عائلة كانت تقطن 28 بناية مهددة بالانهيار نحو بلديات الدويرة وبراقي وأولاد فايت، ستتبع اليوم الخميس، بترحيل نحو 103 عائلة إلى سكنات لائقة.

وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة في تصريح لـ”الشروق”، إن عملية إعادة الإسكان التي تم مباشرتها بتاريخ 26 جانفي الماضي في عددها الـ28 على أربع مراحل، ستشمل نحو 300 عائلة، حسب ما أعلن عنه من طرف مصالح ولاية الجزائر، التي عملت على التدقيق في ملفات العائلات الأكثر تضررا، وفق تقارير مرسلة من طرف هيأة المراقبة التقنية للبناء، داعيا جميع المواطنين المستفيدين من سكنات لائقة إخلاء دويراتهم، حيث تم منح تسخيرة للأمن الوطني لمرافقة عملية غلق كل منافذ البنايات المرحل أصحابها حتى لا يسمح لبعض الدخلاء من استغلالها من جديد، علما يضيف زتيلي، أن 4 بنايات عرفت الجمعة الماضي اقتحاما من طرف بعض المواطنين، الأمر الذي حتم على السلطات المحلية والأمنية التدخل لإخلاء الدويرات، مع تعليق إشعار عند كل مدخل بناية يحذر من إعادة استغلالها من طرف الدخلاء، متمنيا عدم تكرار السيناريو خلال عمليات إعادة الإسكان اللاحقة، لاسيما التي برمجت اليوم.

وأضاف رئيس المجلس البلدي، أن مصالحه غير مخول لها منح الوعود للمواطنين بالترحيل، وأن مهامها هي المرافقة وتقديم تقارير للجنة المعنية، تفيد إعلامها بالعائلات المهدّدة بالموت تحت الردم لا قدر الله، وسوف تكون عمليات أخرى متتالية للقضاء على البنايات الهشة على مستوى أحياء القصبة.

بالمناسبة ثمّنت عائلات الدويرة رقم 17 بشارع الرميدي، مجهودات السلطات الوصية التي اشرفت على عملية ترحيل المواطنين المتضررين، الخميس الماضي، وتأمل أن يكون لها حظ خلال العمليات المتبقية التي لم يكشف عن تاريخها أو المواقع السكنية محل الترحيل، إلى حينها، مذكرة في ذات السياق رئيس البلدية، عمر زتيلي، بالقرار رقم 176/2022 المؤرخ في 22 فيفري 2022، متبوعا بمحضر تم تحريره من طرف محضر قضائي لدى محكمة سيدي امحمد بتاريخ 15 ماي 2022، بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة، بضرورة إخلاء العائلات، زاير وبوزيد ودابل التي وقفت “الشروق” على معاناتها سابقا، لدويراتهم، بناء على تقرير السلطات الوصية، الذي يعكسه محضر الإثبات الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، والذي ينص على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي خطر انهيار البناية، حيث عرّج “المير”، من خلاله على المادة الأولى للمقرّر، التي تؤكد وجود خطر محدق للبناية، والتي تشكل حسب التقرير خطرا على السكان والمارة والبنايات المجاورة، كما ذكرت المادة الثانية من المقرّر التي تمنع السكن بالبناية، مع اتخاذ كل التدابير الضرورية لحفظ سلامة وأمن السكان.