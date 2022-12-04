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أزيد من 40 “حرّاق” جزائري ضحية احتيال بإيطاليا

نادية شريف
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أزيد من 40 “حرّاق” جزائري ضحية احتيال بإيطاليا
أرشيف
تعبيرية

كشفت تقارير إخبارية عن تعرّض أزيد من 40 “حراق” جزائري للاحتيال بإيطاليا من قبل شبكة إجرامية مكونة من إيطالي وجزائريين.

وحسبما أفاد موقع “ستريت برس” فإن الوقائع تعود لجويلية من العام 2021، عندما ظهر فيديو على TikTok يدعو المهاجرين غير الشرعيين للحصول على تصريح إقامة لمدة عامين في إيطاليا وإعلان عن العمل، مقابل مبلغ إجمالي قدره 8000 يورو.

وكشف 15 شخصا ممن تقدموا بشكوى أن المحتالين طلبوا منهم دفع مبلغ 1000 يورو في البداية، عبر خدمة نقل أو تسليم باليد. ثم مبلغ 7000 يورو يوم إيداع ملفهم.

ولكي يظهر هؤلاء المجرمون بمصداقية أكبر، فإنهم يطلبون من المهاجرين غير الشرعيين الذهاب إلى إيطاليا، وذلك بمنحهم مواعيد مختلفة، ليتم نقلهم بعدها إلى لاتينا، من أجل توقيع العقد وتقديم ملف طلب للحصول على تصريح إقامة.

وجاء في التحقيق الذي نشره الموقع أن هؤلاء الضحايا لم يعلموا بالاحتيال إلا بعد أسابيع من الانتظار دون رد، وبعد اختفاء حساب الشخص الذي روج لخدمات الشبكة.

وأضاف أن الضحايا تقدموا بشكوى في فرنسا والقضية أحيلت لمحكمة ستراسبورغ، من اجل النظر في قضيتهم، خاصة وان بعضهم فقد كل مدخراته والبعض الآخر يواجه ديونا ضخمة.

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