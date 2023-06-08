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الجزائر
في الفترة ما بين 4 و8 جوان

أزيد من 5 آلاف حاج جزائري وصلوا إلى السعودية

الشروق أونلاين
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أزيد من 5 آلاف حاج جزائري وصلوا إلى السعودية
حجاج جزائريين

وصل أزيد من 5 آلاف حاج جزائري إلى السعودية، في الفترة ما بين 4 و8 جوان، لأداء مناسك الحج قادمين من مختلف ولايات الوطن.

وكشف رئيس بعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة، أنّ الديوان الوطني للحج والعمرة تكفل بـ 15 رحلة، بينما تكفلت الوكالات السياحية بـ 9 رحلات.

وأشار المسؤول نفسه: “كل الفروع واللجان تعمل بشكل منسق فيما بينها من أجل التكفل الأمثل بضيوف الرحمان”.

ومن المنتظر أن يصل أزيد من 37 ألف حاج جزائري خلال الأيام القليلة القادمة لأداء مناسك هذه الشعيرة العظيمة.

وكشف وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، في تصريح سابق. أن عدد الحجاج الجزائريين لهذه السنة وصل لأزيد من 42 ألف لأول مرة في تاريخ الجزائر.

يذكر أنّ لجنة الإرشاد الديني والفتوى لبعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة. أوضحت أن “المبيت في منى يسقط عن فئة المرضى وكبار السن والنساء الحوامل وحتى المرافقين لهم. ويكفيهم أن يوكلوا غيرهم من أجل أن يرجموا بدلاً عنهم”.

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