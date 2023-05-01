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اقتصاد

أزيد من 5 ملايين مشترك في الانترنت الثابت بالجزائر

الشروق أونلاين
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أزيد من 5 ملايين مشترك في الانترنت الثابت بالجزائر

كشفت وزارة البريد والمواصلات أن عدد مشتركي الأنترنت الثابت في الجزائر تجاوز عتبة الـ 5 ملايين مشترك.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن “عدد مشتركي الأنترنت الثابت في الجزائر قد تجاوز عتبة 5 ملايين مشترك بعدما كان يقدر بـ 3.5 مليون مشترك في بداية سنة 2020, وهو ما يترجم بلوغ الأهداف المرحلية لمخطط عمل القطاع، المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة الذي يهدف إلى توصيل ثلثي الأسر (حوالي 6 ملايين أسرة) بالأنترنت الثابت مع نهاية سنة 2024”.

كما أشار البيان إلى أن “توصيل المشتركين الجدد يتم بصفة أولوية عن طريق تكنولوجيا الألياف البصرية بالموازاة مع التحويل التدريجي للمشتركين بالشبكة النحاسية إلى تكنولوجيا الألياف البصرية، الأمر الذي يسهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة الخدمة المقدمة وتوفير سرعات تدفق أعلى للمشتركين“.

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