أزيد من 52 ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى

سخرت وزارة التجارة أزيد من 52 ألف تاجر وأكثر من 2300 عون رقابة لضمان وفرة المواد الإستهلاكية والمداومة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ولدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن الوزارة سخرت تقريبا 52 ألف و325 تاجر ومتعامل اقتصادي لضمان مداومة عيد الأضحى.

ومن بين التجار 6463 خباز بالإضافة إلى 28 ألف و984 تاجر ينشطون في مجال المواد الغذائية والخضر والفواكه التي يحتاجها المواطن خلال أيام العيد.

وبالنسبة للوحدات الانتاجية التي تم تسخيرها أشار المتحدث ذاته إلى أنه هناك 470 وحدة تحوي على 136 ملبنة تضمن تموين كل الولايات بالحليب المدعم و295 مطحنة التي تسهر على ضمان توفير مادة “الفرينة” الموجهة للخبازين إلى جانب تسخير 39 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية.

وأكد مقراني في السياق ذاته أن كل هذه المنظومة تم تسخير لها 2356 عون رقابة سيسهرون على مراقبة مدى التزام مختلف التجار والوحدات الإنتاجية مبرزا تسجيل زيادة ملموسة بالنظر إلى طول مدة العيد قدرت بـ300 عون مقارنة بعيد الفطر الماضي.

وذكر ضيف الأولى أن كل هذه المنظومة سبقتها تحضيرات بالتنسيق مع كل القطاعات المرتبطة بضبط السوق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية.

حيث تم اتخاذ كل التدابير لضمان تموين السوق والوحدات الإنتاجية بالمواد الأولية سواء كانت بالنسبة للمطاحن القمح الصلب واللين والملبنات 124 المعنية بنظام الدعم ببودرة الحليب وكذا بالنسبة للوحدات التحويلية التي تنتج السكر والزيت وكل المواد الأساسية.