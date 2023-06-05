-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أزيد من 5400 محبوس يجتازون “البيام” عبّر الوطن

الشروق أونلاين
  • 21
  • 0
أزيد من 5400 محبوس يجتازون “البيام” عبّر الوطن
أرشيف

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أسعيد زرب، الإثنين، أنّ أزيد من 5400 محبوس يجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” بالمؤسسات العقابية عبّر الوطن.

وأوضح زرب خلال إشرافه على انطلاق امتحان “البيام” لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية بولاية تلمسان، أنه تمّ إحصاء 5.351 محبوساً و53 محبوسة عبّر 48 مركز امتحان من طرف وزارة التربية الوطنية.

وصرّح ذات المسؤول: “هذا الامتحان يؤكد الصورة الحقيقية لدور المؤسسات العقابية في إصلاح وتأهيل وتعليم المحبوسين. من أجل تحضيرهم إلى فترة ما بعد الإفراج المسماة بالرعاية اللاحقة بعد مجهود يبذل طيلة فترة قضاء العقوبة”.

وأضاف أسعيد زرب: “يتلقى المحبوسين خلالها برامج ونشاطات بناءة على غرار التعليم والتكوين والإرشاد الديني والبرامج الثقافية والرياضية والترفيهية. حيث تسمح لهم بتقوية قدراتهم الفكرية والعلمية وترفع مستواهم التعليمي”.

وتابع المدير العام لإدارة السجون: ” سجلنا 39.090 محبوساً تابعوا دروسا في مختلف الأطوار التعليمية بتأطير من 1.104 أستاذ”.

وختم المتحدث نفسه: “تنظيم مثل هذه الامتحانات يعد نجاحا كبيرا لسياسة إعادة الإدماج التي تبنتها الدولة الجزائرية لإصلاح هاته الفئة. كما يعد تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف الدولة بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها وبمساهمة المجتمع المدني”.

مقالات ذات صلة
ذوو الهمم يتحدّون الصعوبات لتحقيق النجاح

ذوو الهمم يتحدّون الصعوبات لتحقيق النجاح

الجمارك: حجز 11 ألف قرصا مهلوسا في بسكرة والمنيعة

الجمارك: حجز 11 ألف قرصا مهلوسا في بسكرة والمنيعة

حبس مروجي أجهزة موجهة للغش في البكالوريا بخنشلة

حبس مروجي أجهزة موجهة للغش في البكالوريا بخنشلة

أمطار رعدية مرتقبة في عدد من الولايات ابتداءً من ليلة الأحد

أمطار رعدية مرتقبة في عدد من الولايات ابتداءً من ليلة الأحد

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 36 ولاية إلى غاية الأحد

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 36 ولاية إلى غاية الأحد

وزارة الصّحة ترافق مترشحي “البيام” و”البكالوريا”

وزارة الصّحة ترافق مترشحي “البيام” و”البكالوريا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد