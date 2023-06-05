أزيد من 5400 محبوس يجتازون “البيام” عبّر الوطن

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أسعيد زرب، الإثنين، أنّ أزيد من 5400 محبوس يجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” بالمؤسسات العقابية عبّر الوطن.

وأوضح زرب خلال إشرافه على انطلاق امتحان “البيام” لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية بولاية تلمسان، أنه تمّ إحصاء 5.351 محبوساً و53 محبوسة عبّر 48 مركز امتحان من طرف وزارة التربية الوطنية.

وصرّح ذات المسؤول: “هذا الامتحان يؤكد الصورة الحقيقية لدور المؤسسات العقابية في إصلاح وتأهيل وتعليم المحبوسين. من أجل تحضيرهم إلى فترة ما بعد الإفراج المسماة بالرعاية اللاحقة بعد مجهود يبذل طيلة فترة قضاء العقوبة”.

وأضاف أسعيد زرب: “يتلقى المحبوسين خلالها برامج ونشاطات بناءة على غرار التعليم والتكوين والإرشاد الديني والبرامج الثقافية والرياضية والترفيهية. حيث تسمح لهم بتقوية قدراتهم الفكرية والعلمية وترفع مستواهم التعليمي”.

وتابع المدير العام لإدارة السجون: ” سجلنا 39.090 محبوساً تابعوا دروسا في مختلف الأطوار التعليمية بتأطير من 1.104 أستاذ”.

وختم المتحدث نفسه: “تنظيم مثل هذه الامتحانات يعد نجاحا كبيرا لسياسة إعادة الإدماج التي تبنتها الدولة الجزائرية لإصلاح هاته الفئة. كما يعد تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف الدولة بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها وبمساهمة المجتمع المدني”.