أزيد من 68 مليار دينار كتعويضات لمنتجي الزيت الغذائي في 2023

أفاد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن قيمة التعويضات الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي بلغت أزيد من 68 مليار دج خلال سنة 2023.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، والتي عقدت اليوم الثلاثاء 20 فيفري، أوضح الوزير أن مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي لتعويض فارق السعر في شراء المادة الأولية بعنوان سنة 2023 تجاوزت 68.771 مليار دج مقابل أكثر من 870.299 مليون لتر من الزيت الخام.

أما مبلغ التعويضات الممنوحة للمتعاملين المنخرطين في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة لتموين الولايات الجنوبية بعنوان سنة 2023 فبلغ أزيد من 894 مليون دج وهو ما يمثل تكلفة نقل أكثر من 216 ألف طن من مختلف السلع الأساسية.

“و يندرج ذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط وتموين السوق والتي تشكل أحد المحاور الرئيسية لورقة الطريق التي تبنتها وزارة التجارة وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعليين في المجال الاقتصادي” حسب ما نقلته الوكالة عن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.