أزيد من 8 ملايير لتسوية حقوق 528 ممثل عالقة منذ 2001

اللجنة التقنية تواصل عملية الإحصاء والتدقيق لتسويق كل الملفات

باشرت مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في عملية توزيع المستحقات الخاصة بالاستنساخ للمصنفات الدرامية والخاصة بتقنية أقراص “الفي سي دي” و”الدي في دي”، وهي الحقوق التي بقيت عالقة منذ سنة 2001.

وأوضحت إدارة ديوان حقوق التأليف أن العملية الأولى أسفرت عن قائمة تضم 528 منخرط و57 وريثا (من أصحاب الحقوق) بمبلغ إجمالي يفوق 8 ملايير سنتيم. وهي أرقام مرشحة للارتفاع.

العملية متواصلة في انتظار الإفراج عن قائمة المنتجين المستفيدين، حيث تتواصل العملية على مستوى إدارة الديوان التي أكدت أن العملية جارية على قدم وساق وبالتدرج، نظرا لتعقيد العملية تقنيا حيث تعود المستحقات لسنة 2001 ولتسويتها قررت إدارة الديوان تشكيل لجنة عمل تقنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، التي أسفرت عن القائمة الأولى التي تضم 528 منخرط و57 وريثا، وتواصل اللجنة المختصة عملها للإفراج عن قوائم إضافية تضم ممثلين ومنتجين.

ولإتمام العملية، دعت إدارة الديوان المنخرطين من الممثلين الذين شاركوا في أعمال درامية تم استنساخها على أقراص DVD وVCD المصرح بها لدى الديوان، إلى التقرب من مصالحه للتصريح بالأعمال للاستفادة من حقوقهم، وهي حقوق غير معنية بالتقادم. مع التأكيد على أن هذه الحقوق لا تخص الأعمال غير المصرح بها والمستنسخة بطريقة غير شرعية.