أزيد من 800 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا غدا الأحد

يجتاز بداية من يوم غد الأحد 9 جوان أزيد من 862 ألف مترشح، امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024.

وكشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن 862.733 مترشح سيجتازون امتحانات شهادة البكالوريا، وذلك إلى غاية ال 13 جوان الجاري.”

وأوضح في هذا الشأن بأنه “تم احصاء 971 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز شهادة البكالوريا”.

وشدّد الوزير على ضرورة الاستزادة في الحيطة والحذر واليقظة مع السهر على حسن التنظيم وتوفير كافة الظروف ليجتاز المترشحون امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 في أريحية.

وأكد بلعابد بأنه تم اتخاذ جميع الاجراءات التنظيمية البشرية و المادية قصد ضمان “السير الحسن” لهذا الامتحان بما في ذلك وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات قصد توفير اكبر قدر من الصرامة”.

وجدد بلعابد التأكيد على أن إعداد مواضيع الامتحانات تم “بكيفية تجعلها في متناول التلميذ الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية”، مضيفا أن هذه المواضيع ستكون من “ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا”، لافتا إلى أن أبواب جميع المؤسسات “تبقى مفتوحة أمام المترشحين قصد المراجعة الجماعية والتحضير الجيد للامتحانات”.

وفي ذات المنحى، دعا بلعابد المترشحين إلى “اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التأخر أيام إجراء الامتحانات” خاصة وأن “مراكز الإجراء ستفتح أبوابها ساعة ونصف قبل الموعد المحدد لإجراء هذه الامتحانات”.