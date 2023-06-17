أسئلة “السانكيام الجديد” تحت مجهر الوزارة

إطلاق "سبر للآراء" للأساتذة للتعبير عن الاختلالات وتقديم البدائل

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن نموذج لوثيقة “سبر الآراء” حول امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الأولى وبصيغته الجديدة، إذ طلبت من مديريها التنفيذيين الشروع في تبليغ الأساتذة للإجابة عليه بموضوعية عالية وشفافية تامة، من خلال إبراز الاختلالات الملاحظة في ثماني مواد امتحن فيها التلاميذ، مع أهمية اقتراح بدائل عملية، بغية استنتاج واستنباط “مؤشرات مرجعية” من شأنها المساهمة في إصلاح ما يصطلح عليه “السانكيام الجديد” إصلاحا شاملا، خاصة في مجالات إنجاز المواضيع وطبعها وعملية تصحيح التقييمات الكتابية.

وأوضحت وثيقة “سبر الآراء” التي تحوز “الشروق” نسخة منها، بأن أساتذة التعليم الابتدائي مطالبون وجوبا بإعطاء ملاحظاتهم حول فكرة مشروع امتحان تقييم المكتسبات، والتي يجب أن تكون مبنية على مجالين اثنين وهما النقد وتقديم البدائل، إلى جانب إبداء رأيهم الصريح حول تحليل الكفاءات الختامية واستنباط المعايير.

وبخصوص الباب الخاص بالمعايير المدرجة في البطاقات التحليلية، طالبت الوصاية أيضا الأساتذة بأهمية إظهار الاختلالات الملاحظة في ثماني مواد امتحن فيها تلاميذ أقسام الخامسة، ويتعلق الأمر بمواد اللغة العربية، الإنتاج الكتابي، الرياضيات، تربية إسلامية، تربية علمية، تاريخ، جغرافيا، تربية مدنية، إلى جانب ذكر واقتراح بدائل عملية، والتي من شأنها المساهمة في معالجة السلبيات والعوائق.

وفيما يتعلق بالباب الخاص بفترة التكوين والتدريب، أوضحت نفس الوثيقة بأن الأساتذة مدعوون لذكر النقائص المسجلة خلال فترة التكوين مع إبراز السلبيات الملاحظة خلال فترة التدريب، بالإضافة إلى التعليق على الصعوبات والتحديات التي واجهوها سواء من حيث نوعية المواضيع أو عند القيام بعملية التصحيح أو عند تنفيذ عملية حجز التقييمات في شكل ملاحظات نوعية.

وأما عن الباب الخاص بالممارسة والتطبيق الميداني، أشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن الأساتذة مطالبون بإبراز الصعوبات المعترضة والاختلالات الملاحظة حول عدة مجالات، ويتعلق الأمر أولا بالتقييمات الشفهية، وثانيا التدريبات على النماذج وثالثا مواضيع الاختبارات، بإبداء الرأي عن وضوحها والمقروئية وكذا تناسب الزمن المخصص ومراعاة الفروق الفردية.

وبالنسبة للباب المتضمن سير امتحانات التقييم، لفتت وثيقة “سبر الآراء”، إلى أن الأساتذة مدعوون للتعليق عن انطباعات التلاميذ الأولية عن “السانكيام الجديد” عموما، والتعليق عن الجو العام الذي طبع فترة الإجراء التي استغرقت قرابة الشهر “30 أفريل إلى غاية 25 ماي”، خاصة خلال فترة برمجة التقييمات الكتابية في سبع مواد تعد كلها أساسية، وهي اللغة العربية “المحمول الفكري والنظام اللغوي”، اللغة العربية في مجال “الإنتاج الكتابي”، التربية الاسلامية، التاريخ، الرياضيات، التربية المدنية، الجغرافيا، التربية العلمية.

وفيما يتعلق بالمحاور الكبرى لإصلاح ما يعرف بـ”بديل السانكيام”، سيكون المفتشون والمديرون والأساتذة مدعوين للتعليق وإبداء آرائهم بشكل موضوعي عن الإطار العام الذي أجري فيه الامتحان، وفي أربعة مجالات فرعية، وهي أولا وضوح غايات وأهداف النظرة الجديدة لتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وثانيا توافق نظام التقويم ومتطلبات المناهج التعليمية، وثالثا المنهجية المتبعة في تنظيم مختلف العمليات المبرمجة ورابعا وأخيرا تقديم مقترحات بخصوص الإطار العام.

وأما المحور الثاني الخاص “بالتكوين على امتحان تقييم المكتسبات”، ستتم مطالبة المفتشين والمديرين والأساتذة بالتعليق بوضوح وموضوعية ودقة عالية على سبعة محاور فرعية، بإبداء رأيهم عن مدة التكوين، وعن وضوح أهداف التكوين، وعن درجة تحكم المؤطرين في محتوى التكوين، وكذا في مجال تكفل المؤطرين بالانشغالات المطروحة، إلى جانب إبراز عمق المحتوى المعرفي المقدم ومدى التحكم في السيرورة المتبعة في التكوين، مع تقديم مقترحات بخصوص سيرورة عملية التكوين.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بإعداد وطبع مواضيع “السانكيام الجديد“، ستتم دعوة نفس الفئات المشاركة في تنظيمه وسيره، إلى إبراز مواقفها بكل موضوعية وشفافية عن ستة محاور فرعية، ويتعلق الأمر بإعداد مواضيع التقييم في مقاطعات مشتركة، وثانيا تسليط الضوء على المعنيين بإعداد مواضيع التقييم، وثالثا التعليق على المدة المخصصة لإعداد أسئلة التقييم، ورابعا إظهار الصعوبات المعترضة في إعداد الأسئلة، وخامسا الحديث عن مدى تطابق مواضيع التقييم وأدلة تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وسادسا وأخيرا تقديم مقترحات بخصوص إعداد مواضيع التقييم.

وفي الشق الخاص “بطبع المواضيع”، سيكون الأساتذة والمفتشون والمديرون، مطالبين بالتعليق بوضوح وشفافية على ستة محاور فرعية، ويتعلق الأمر أولا بالأماكن التي طبعت فيها مواضيع التقييم “مديريات التربية أو المفتشيات أم المؤسسات مدارس ابتدائية أو متوسطات قريبة”، وثانيا مستلزمات طبع مواضيع التقييم، وثالثا إبداء الرأي عن مدة طبع مواضيع التقييم، ورابعا التعبير بموضوعية عن الظروف التي حفظت فيها المواضيع، علاوة على تقديم ملاحظات عن صعوبات طبع مواضيع التقييم، مع وجوب تقديم اقتراحات بخصوص مواضيع التقييمات الكتابية.