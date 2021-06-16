أسئلة من خارج المقرر والرياضيات تبكي المترشحين

متابعات قضائية ضد مؤطرين وتلاميذ نشروا المواضيع على الأنترنيت

إحصاء قرابة 9 آلاف غائب عن الامتحان غالبيتهم أحرار

اشتكى المترشحون لشهادة التعليم المتوسط من مواضيع امتحان الرياضيات واستغربوا طرح أسئلة من خارج المقرر ومن مكتسبات السنوات السابقة رغم الوعود بعدم إدراج مواضيع من خارج البرنامج، فيما قررت وزارة التربية إحالة ملفات الأشخاص المتورطين في نشر مواضيع “البيام” على مواقع التواصل الاجتماعي فور انطلاق الامتحانات، على الجهات القضائية، في وقت تم إحصاء غياب 9 آلاف تلميذ عن الامتحان أغلبهم من المترشحين الأحرار بنسبة قدرت بـ1.4 بالمائة.

علمت “الشروق” بأن “خلية اليقظة” التي نصبتها وزارة التربية المكلفة برصد مواقع التواصل الاجتماعي طيلة فترة “البيام”، تمكنت من تحديد هوية ناشري الأسئلة على “الفايس بوك” بعد انطلاق الاختبارات وفتح أظرفة المواضيع، من بينهم مؤطران بمراكز الإجراء وتلاميذ أيضا، إذ تقرر إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية، تطبيقا لإجراءات المتابعة القضائية وفقا لقانون العقوبات الجديد.

وبخصوص التأخرات وسط المترشحين، أكدت مصادرنا بأن مصالح الوزارة وجهت تعليمات لمديري التربية للتعامل بمرونة مع التلاميذ في حال تأخرهم، أين منحتهم سلطة القرار في وقت أحصت، “خلية المتابعة و التنشيط” المركزية، تغيب 8976 مترشح عن الإمتحان بنسبة تقدر بـ1.4 بالمائة، إذ تم تسجيل تغيب 5001 مترشح نظامي من أصل 625223 مسجل بنسبة وطنية بلغت 0.8 بالمائة، في حين بلغ عدد المتغيبين من فئة الأحرار 3991 مترشحا من أصل 15964 مسجل بنسبة مئوية بلغت 25 بالمائة.

الانجليزية في المتناول.. والرياضيات “تبكي” المترشحين

استاء عدد كبير من الممتحنين لطبيعة المواضيع التي طرحت عليهم في المواد العلمية عموما ومادة الرياضيات على وجه الخصوص في هذه الدورة، والتي وردت حسبهم صعبة ومعقدة وتحتاج إلى تركيز كبير، إذ لم يجد أغلبهم سبيلا للتعبير عن استيائهم وتذمرهم سوى البكاء، فيما أكدوا بأن معدي الأسئلة لم يراعوا بتاتا الظروف الاستثنائية للتمدرس التي فرضت عليهم متابعة الدراسة “بنظام التفويج”، بالمقابل فقد تناولت مواضيع الرياضيات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وركز موضوع الرياضيات في شق الهندسة على المكتسبات القبلية خلال المسار الدراسي، في حين تم استنباط جزء من الأسئلة من مواضيع قديمة لامتحانات سابقة، وهذا ما اعتبره مترشحون إخلالا كليا بقاعدة امتحان المترشحين من المقرر الدراسي.

فوضى عند مراكز الإجراء.. والسبب الكمامة

وتسبب، رفض عدد كبير من المترشحين ارتداء الكمامات في اليوم الثاني من الامتحان، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، في فوضى وتدافع عند مداخل مراكز الإجراء، وذلك أمام إصرار المؤطرين على ضرورة ارتداء الأقنعة الوقائية، وذلك في إطار التزامهم بتطبيق البروتوكول الصحي الوقائي.

وأقدمت بعض الأطراف على تصوير ونشر مواضيع مادة الرياضيات الذي برمج في الفترة الصباحية، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفاي بوك”، بعد مرور 28 دقيقة عن انطلاق الاختبار، ونفس الأمر تكرر في اختبار الانجليزية، الأمر الذي دفع بمصالح وزارة التربية الوطنية المختصة إلى إحالة ملفات المعنيين على لمصالح القضائية المختصة لمحاسبتهم من خلال تسليط العقوبات التي تصل إلى حد السجن بين سنة و3 سنوات.