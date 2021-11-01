أساتذة التكوين الإقامي بالخارج يطالبون بمهلة إضافية

التمسوا تجميد قرار الاقتطاع

التمس الأساتذة المستفيدون من البرنامج الوطني الاستثنائي دفعة 2018-2019 من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان تجميد قرار استصدار سندات الاقتطاع وإمهالهم لإكمال أطروحة الدكتوراه الموسم الجاري.

وأورد الأساتذة البالغ عددهم 195 من مختلف التخصصات والجامعات في مراسلة إلى وزير القطاع الأحد بأنهم تفاجأوا بإرسالية تحمل وسم “عاجل جدا”، تشير إلى ضرورة تسريع الاقتطاع وموافاة الوزارة الوصية بحسابات الأساتذة البريدية وعناوينهم، ليلتمسوا من الوزير تجميد قرار الاقتطاع ومنح فرصة إضافية للأساتذة الذين لم يناقشوا بعد – مثلما تم العمل به مع الدفعات السابقة – مراعاة للظروف الاستثنائية التي اعترضتهم منذ استفادتهم من هذه المنحة.

وذكرَ المعنيون بالظروف القاهرة التي رافقت دفعة 2018/2019 لمنحة البرنامج الوطني الاستثنائي والتي حالت دون استكمالهم لأطروحة الدكتوراه في الوقت المحدد، منها تزامن فترة انتهاء التكوين للكثير منهم مع بداية انتشار كورونا وما رافقه من إجراءات الغلق الاحترازي وغلق المؤسسات الجامعية، الأمر الذي انعكس -حسبهم- سلبا على مدى تقدم البحوث سواء بالنسبة للذين تمكنوا من العودة إلى أرض الوطن، أو أولئك الذين كانوا في عداد العالقين.

وأوضح الأساتذة المعنيون بأن الإجراءات العلمية والإدارية للمناقشة عادة ما تخرج في كثير من حيثياتها ومراحلها عن مسؤولية الطالب، ولاسيما ما تعلق بنشر المقال والذي أضحى عقبة كبيرة أمام الكثير من طلبة الدكتوراه الذين أنهوا أطروحاتهم ولكنهم لم يتمكنوا من النشر، ولفت المعنيون إلى أن عودتهم لأرض الوطن تزامنت والموسم الجامعي الاستثنائي والأعباء البيداغوجية التي كانت ملقاة على عاتقهم لتجنب شبح السنة البيضاء وإنجاح التعليم عن بعد.

ووصف الطلبة الممنوحون القرار الخاص بالاقتطاع بـ”القرار المفاجئ” والسريع والعاجل ولاسيما أن تسوية وضعيتهم المالية بعد إعادة الإدماج كانت متأخرة في عدد من الجامعات وأثرت على تقدم أبحاثهم التي تتطلب بالإضافة للجهد العلمي أموالا لإنجازها.