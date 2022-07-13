أساتذة وعمال المدرسة العليا للعلوم التطبيقية يحتجون

بعد نقل القسم التحضيري إلى درقانة

احتج أساتذة وعمال المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالجزائر العاصمة صباح الأربعاء بسبب تغيير مقر المدرسة إلى وجهة أخرى، من دون وجود تصور تشاركي مدروس يأخذ بالاعتبار الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة والعمال.

وطالب الأساتذة والعمال المحتجون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان التدخل لوقف عملية نقل القسم التحضيري للمدرسة من مقرها بثانوية الأمير عبد القادر بالعاصمة إلى مقر المدرسة العليا للتكنولوجيا بدرقانة، في حين تم الإبقاء المؤقت لقسم الطور الثاني بالمقر الحالي بثانوية الأمير عبد القادر بباب الواد، وهو ما اعتبروه قرارات عشوائية من قبل إدارة المدرسة، رغم تلقيهم تطمينات شهر فيفري المنصرم من المدير العام للتعليم والتكوين بالوزارة، خلال لقاء مع ممثلي الأساتذة والعمال بالمدرسة بالمدرسة وبحضور رئيس منتدى جامعات الوسط سابقا، الأمين العام للوزارة حاليا، بأن مشروع دمج المدرستين العليا والعلوم التطبيقية والعليا للتكنولوجيا لإنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيات المتقدمة والتي ستوطن بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله، سيكون بتشاور وتنسيق تام مع أساتذة وعمال المدرسة.

وأضاف المحتجون أنهم تفاجأوا عشية عيد الأضحى بإعلان إدارة المدرسة بأنه تقرر نقل القسم التحضيري للمدرسة، مرة أخرى، بعد ما سبق وأن تم اللجوء لنفس الإجراء خلال سنتي 2013 و2014 إلى المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بقاريدي، حيث تم توزيع الأساتذة على مؤسسات العاصمة سنة 2015 بسبب أشغال إعادة التهيئة على المقر المؤقت والتي لم تنته منذ 2009، وهو ما أثر سلبا على استقرار الأساتذة والعمال الذين يعانون من أزمة السكن ولم تراع ظروف تنقلهم.