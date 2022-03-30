أساتذة يحتجون على تعليق منحة المردودية قبيل رمضان

امتنعوا عن عقد مجالس الأقسام وتوقفوا عن التدريس

شرع، الأربعاء، أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في الاحتجاج بمؤسساتهم التربوية على قرار الوزارة القاضي بتعليق منحة الأداء التربوي إلى أجل غير مسمى، أين قاموا بالتوقف عن العمل مع الامتناع عن عقد “مجالس الأقسام” إلى غاية تراجع الوصاية عن قراراتها.

وامتنع الأساتذة عن عقد “مجالس الأقسام” التي انطلقت الأربعاء فيما قاموا بالتوقف عن العمل عبر مختلف ولايات الوطن، للاحتجاج على قرار الوزارة الوصية والقاضي بتعليق “منحة المردودية” كإجراء عقابي، أياما قلائل قبل حلول شهر رمضان الكريم، لأجل دفع المربين للتراجع عن قرار مقاطعة صب علامات التلاميذ في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوصاية، والمرتبطة أساسا بنتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وعبّر المحتجون عن تذمرهم واستيائهم من مثل هذه الممارسات الموصوفة بالاستفزازية، التي ستدفع بالوضع إلى الانسداد أكثر فأكثر، ولن تؤدي إلى حل المشاكل والانشغالات المطروحة بصفة نهائية تضمن الاستقرار للقطاع على الأقل إلى غاية اختتام الموسم الدراسي الجاري وبرمجة الامتحانات المدرسية الرسمية في ظروف جيدة.

وأفادت مصادر “الشروق” أن المفتشين سارعوا للنزول إلى الميدان للتقرب من الأساتذة على مستوى مؤسساتهم التربوية، قصد الدخول معهم في مفاوضات، للعمل على تهدئة الأوضاع المقلقة قبل تفاقمها ووصولها إلى النقطة صفر، وكذا لإقناعهم بضرورة العدول عن قرار الامتناع عن عقد مجالس الأقسام واستئناف العمل بشكل طبيعي، خدمة للمصلحة العليا للمتعلمين عموما والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية على وجه خاص.

ومن جهتها، وجهت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست”، نداء لكافة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، تحثهم من خلاله على أهمية مواصلة بذل مزيد من المجهودات، لطمأنة التلاميذ ومرافقتهم علميا وبيداغوجيا لتفويت الفرصة على كل من يتربص بالنقابة، واستقبال كافة الأولياء وتمكينهم من الاطلاع على مستوى أبنائهم، فيما دعتهم إلى إيلاء العملية التقييمية البيداغوجية في علاقتها الثنائية “أستاذ – تلميذ” أهمية بالغة خاصة مع اقتراب إجراء الامتحانات المدرسية والامتحانات التجريبية.

وعلى صعيد آخر، دعا مديرو مؤسسات تربوية القائمين على وزارة التربية إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكل “تعطل” النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية الذي صعب مهمتهم في الميدان، لكي يتسنى لهم إنهاء كافة أعمالهم الإدارية والتقنية المرتبطة بحجز علامات التلاميذ في الآجال المحددة من قبل الوصاية وهي الـ31 مارس 2020.