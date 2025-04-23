في إطار التعاون بين سوناطراك ومندوبية أمن الطرق

وقّعت سوناطراك يوم الأربعاء على اتفاقية لتجديد التعاون مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، لمدة 3 سنوات. وهي تتضمن تطوير أساليب جديدة ومبتكرة للوقاية من حوادث المرور.

وقالت سوناطراك في بيان، إن تجديد تعاونها مع مندوبية أمن الطرق، يأتي في إطار التزامها المتواصل بمسؤوليتها الاجتماعية، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة ومحيطها،

وأشرف الرئيس المدير العام للمجمّع رشيد حشيشي على مراسم التوقيع، بمقر المديرية العامة للشركة. إلى جانب المندوب الوطني للأمن في الطرق جمال يونسي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى:

تنفيذ خطط عمل وقائية لمجابهة مخاطر حوادث المرور، تتضمن تنظيم حملات توعوية، وإنجاز مواد تحسيسية،

تنفيذ برامج ميدانية موجهة لمستعملي الطريق، لا سيما في الوسط المهني،

وعصرنة العمل الوقائي في مجال أمن الطرق، من خلال تطوير أساليب ونشاطات وقائية جديدة ومبتكرة لمجابهة ظاهرة حوادث المرور.

وكانت سوناطراك قد أبرمت اتفاقية مماثلة بتاريخ 4 جويلية 2018، مكّنت من إطلاق عدّة أنشطة مشتركة. شملت تنظيم العديد من الحملات والقوافل التحسيسية لفائدة عمال المجمع ومستعملي الطريق، مع التركيز على: